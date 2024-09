Después de casi 15 años, este casino del Strip abrirá su primer restaurante mexicano

Platos del restaurante Amaya Modern Mexican, que está programado para abrir en enero de 2025 en The Cosmopolitan of Las Vegas, en el Strip. (Jose Salinas)

De izquierda a derecha: cocteles Desert Mirage, Noche Oscura, Birds of Paradise y Fuego Volcán del restaurante Amaya Modern Mexican, que está programado para abrir en enero de 2025 en The Cosmopolitan of Las Vegas, en el Strip. (Jose Salinas)