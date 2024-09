Casino del Strip estrena remodelación de 188 mdd de espacio para convenciones

The Venetian reveló la primera fase de una renovación de su centro de convenciones, mientras invitados y directivos participaban en una celebración inaugural.

The Venetian Resort Las Vegas presenta su nuevo centro de conferencias, que forma parte de un proyecto de renovación de la propiedad de mil millones de dólares, el jueves 22 de agosto de 2024, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

The Venetian Resort Las Vegas presenta su nuevo centro de conferencias, que forma parte de un proyecto de renovación de la propiedad de mil millones de dólares, el jueves 22 de agosto de 2024, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

El hotel-casino The Venetian reveló el jueves la primera fase de una renovación de 188 millones de dólares de su centro de convenciones, mientras invitados y personalidades de la propiedad participaban en una lujosa celebración de inauguración.

La remodelación del Convention Center forma parte de un plan de reinversión plurianual de mil 500 millones de dólares en The Venetian. The Venetian Convention and Expo Center, de 2.25 millones de pies cuadrados, está siendo remodelado por fases, y se espera que el proyecto esté terminado en 2026.

Patrick Nichols, presidente y director ejecutivo de The Venetian, y Tony Yousfi, jefe de ventas del establecimiento, explicaron el “cómo” y el “por qué” durante un foro al estilo de las charlas TED celebrado en el Venetian Ballroom, de 85 mil pies cuadrados. The Venetian, que celebrará su 25 aniversario en 2024, fue el primer resort-casino del Strip diseñado expresamente para celebrar convenciones y conferencias, según Nichols.

“Las reuniones siempre han estado en el ADN de The Venetian”, dijo a la multitud de unos 200 asistentes. “¿Por qué ahora? Siempre hemos sido líderes del mercado en convenciones y, francamente, nuestro espacio necesitaba actualizarse un poco”.

La paleta de colores azul oscuro y crema de la planta renovada del centro de convenciones contrasta con la combinación de colores rojo, naranja y amarillo, de inspiración más tradicionalmente mediterránea, de los pisos superiores. El nuevo espacio también incluye mejoras tecnológicas, como un enorme tablón de anuncios digital en el vestíbulo principal, iluminación LED en todo el recinto y una conectividad digital más rápida.

Nichols señaló que la renovación del centro de convenciones –que no formaba parte del “mapa de ruta” inicial de la reinversión– empezó pensando en el cliente. Desde las obras de arte de las paredes hasta las sillas de las mesas de banquetes, pasando por la cubertería de plata de las mesas, Nichols dijo que el “objetivo era hacer que sus programas resaltaran”.

Yousfi dijo que el producto final presentado el jueves era la culminación de dos años de trabajo. Calificó la empresa de “emocionante”, “divertida” y “desafiante”, al tiempo que afirmó que el objetivo era “construir algo fresco, algo con clase”.

“Francamente, creo que lo hemos conseguido”, afirmó.

Continuó diciendo que el renovado espacio del centro de convenciones se diseñó para responder a la pregunta: “¿Qué los separa de la competencia?”

“Aquí (en The Venetian) es diferente”, dijo Yousfi. “El negocio de grupos es la base de todo lo que hacemos. No es un segmento del mercado. No es una pieza del puzzle. Y ese es el enfoque que adoptamos cada día”.

Como parte del proyecto de reinversión de mil 500 millones de dólares, se renovarán casi 4 mil suites de The Venetian. El resort también acogerá varios restaurantes nuevos, algunos de los cuales abrirán en los próximos meses.

Otras mejoras incluyen la ampliación de la oferta de juego, como una nueva sala de tragamonedas de límite alto y la recién inaugurada sala de póquer en el Grand Canal Shoppes.