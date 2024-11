‘Amado por todos’: muere el compañero canino favorito del Strip de Las Vegas

Piff the Magic Dragon, la corista Jade Simone y Mr. Piffles aparecen en un episodio de "America's Got Talent". (Trae Patton/NBC)

La fiesta de cumpleaños número 17 de Mr. Piffles y la despedida de su carrera son ahora una celebración de la vida.

El chihuahua compañero de Piff the Magic Dragon murió el viernes, anunció el mago cómico el martes. La pérdida se sintió en toda la producción. Mr. Piffles realizó más de 5,000 espectáculos a nivel internacional y alrededor de 3,000 en Las Vegas. El miércoles pasado fue su última noche en el escenario.

Piff y su compañera de actuación y prometida, la corista Jade Simone, habían planeado cerrar formalmente la carrera de Mr. Piffles el miércoles por la noche en Flamingo Showroom. En su lugar, se planea una ceremonia para brindar por Mr. Piffles en el hotel, con la apertura del espacio apto para perros Mr. Piffles’ Magical Playground.

En un comunicado, Piff, nombre legal de John van der Put, recordó los años de vacas flacas con su pequeño compañero.

“Durante más de 15 años he tenido el privilegio y el placer de ser superado y eclipsado noche tras noche por Mr. Piffles”, dijo Van der Put. “Llegó a mi vida cuando no tenía nada y me puso en el camino de una carrera con la que solo podía soñar. Al principio, quizá yo lo haya rescatado, pero al final, él me rescató a mí”.

Ejecutivos de “AGT” recordaron con cariño el vínculo único que el perro tenía con la audiencia en vivo y los televidentes.

“Mr. Piffles honró nuestro escenario con su encanto e indiferencia únicos, encarnando a uno de los mejores talentos caninos que jamás se haya presentado en AGT”, dijo el productor ejecutivo de America’s Got Talent, Sam Donnelly. “Fue amado por todos los que lo vieron actuar, y su asociación con Piff fue un vínculo verdaderamente mágico que siempre dejará un impacto duradero en nuestros corazones”.

Es probable que Mr. Piffles realizara más espectáculos que cualquier otro no humano en Las Vegas, aparte de los tigres blancos de Siegfried & Roy. Apareció ante decenas de millones de fanáticos de “America’s Got Talent”, cuando Piff “perdió” la competencia como finalista en 2015. Piffles también estaba en el acto cuando Piff estrenó “Penn & Teller’s Fool Us”.

Mr. Piffles fue el único canino, y el único animal, que recibió la llave del Strip de Las Vegas.

Mr. Piffles entró en escena cuando Van der Put estrenó su personaje con traje de dragón en el Fringe Festival de Edimburgo en 2009. El mago cómico necesitaba un “truco”, como recordó, y pidió prestado un chihuahua mascota de la mujer que dirigía el lugar. El acto funcionó, y Van der Put encontró su propio perrito en línea.

Mr. Piffles era producto de una crianza negligente de mascotas, “una masa acobardada de pelaje enmarañado, dientes podridos y ojos pegajosos y manchados de mugre”.

Pero el perro aceptó el acto, de una manera minimalista, su comportamiento inexpresivo provocaba risas mientras Piff hacía su magia.

Van der Put ha trabajado recientemente en el papel del sustituto de Mr. Piffles. El perro también es conocido como Mr. Piffles, o Mr. Piffles 2.0, o Fourtune. Ese nombre se refiere a los $60,000 que Van der Put pagó para clonar a Mr. Piffles.

El reemplazo solo puede esperar tener una vida igual de fructífera. Aunque suplantado por una versión de sí mismo, solo hubo un Mr. Piffles.