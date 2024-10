Acuerdo de Venetian y Palazzo con importante operador hotelero finaliza el 1 de enero

El hotel-casino resort The Venetian visto el viernes 9 de julio de 2021, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Una asociación entre dos propiedades de lujo en el Strip de Las Vegas y una de las marcas hoteleras internacionales más grandes concluirá a finales de año.

La afiliación de los hoteles The Venetian y Palazzo con InterContinental Hotels Group terminará el 1 de enero, dijo el grupo ejecutivo de este último durante una llamada de ganancias el martes. Las dos partes habían firmado un acuerdo de 10 años en 2010 que luego se modificó a un acuerdo de 15 años.

La asociación permitió a los miembros de IHG Rewards aprovechar ciertos beneficios o usar sus puntos para alojarse en The Venetian o Palazzo.

“Aunque el final de este acuerdo eliminará 7,092 habitaciones o aproximadamente el 0.7 % del tamaño total del sistema de IHG en 2025, la naturaleza única de la estructura de tarifas bajo este acuerdo de licencia en particular significa que contribuyó con menos de $1 millón o el 0.1 % de los ingresos de IHG del negocio de tarifas en 2023 y una contribución neta nula a las ganancias operativas de los segmentos reportables”, dijeron representantes de IHG.

Elie Maalouf, director ejecutivo de IHG, señaló que “el fin de ese acuerdo no tendrá ningún efecto” en las cifras de pérdidas y ganancias de la compañía.

“El acuerdo heredado es de hace 15 años, y nosotros somos una empresa muy diferente a la de hace 15 años”, dijo Maalouf el martes.

Apollo Global Management, operador de The Venetian y The Palazzo, no respondió a una solicitud de comentarios.

Varios operadores de casinos de Las Vegas tienen acuerdos de licencias y promociones cruzadas con marcas hoteleras.