El sindicato planea manifestaciones en el Strip, presionando a hoteles para que eviten la huelga

Diana Thomas, camarera de pisos del Flamingo, anima a sus compañeros del sindicato culinario antes de una votación sobre la huelga en el Thomas & Mack Center del campus de la UNLV en Las Vegas, el martes 26 de septiembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Se espera que miles de trabajadores de la hostelería formen filas de manifestaciones frente a ocho resorts del Strip esta semana, mientras el Sindicato de la Culinaria Local 226 intensifica su presión para negociar un acuerdo para un nuevo contrato de cinco años con los empleadores de hoteles-casinos.

Se espera que las “manifestaciones informativas” de dos horas comiencen el jueves a las 10 a.m. y a las 5 p.m. frente a Park MGM, Paris Las Vegas y The Linq Hotel. Se espera que las manifestaciones se extiendan después a las aceras frente a Harrah’s, Flamingo, Horseshoe Las Vegas, Planet Hollywood Resort y New York-New York.

Las manifestaciones no constituyen un paro laboral y no se ha fijado un plazo para la huelga, según informaron el lunes los responsables sindicales. Se espera que los trabajadores que se unan a las filas de manifestación lo hagan antes o después de sus turnos.

Los responsables del sindicato de la culinaria pidieron al público que no cruzara ninguna fila de manifestantes en solidaridad con los trabajadores.

Las negociaciones continúan entre el sindicato y tres grandes empresas: MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts. Las negociaciones tuvieron lugar la semana pasada, pero los resultados fueron “muy decepcionantes”, dijo el lunes Ted Pappageorge, secretario-tesorero del sindicato. Hasta el lunes por la tarde no se había programado otra ronda de negociaciones.

“Se trata de hacer todo lo posible por enviar a estas empresas el mensaje de que van por mal camino”, declaró Pappageorge a los reporteros.

Los contratos de las tres grandes empresas expiraron el mes pasado y el sindicato celebró una votación de autorización de huelga en la que el 95 por ciento de los afiliados apoyó una huelga en caso necesario. Alrededor de 40 mil afiliados trabajan con contratos expirados y serían los primeros en ir a la huelga si se llamara a una.

Pappageorge dijo que el sindicato ha decidido hacer una manifestación frente a las instalaciones operadas por MGM y Caesars el jueves debido a un elemento de la negociación. El sindicato ha propuesto un texto que aclara que la cláusula de no huelga no le impide a la Culinaria tomar medidas contra los restaurantes no sindicados de la propiedad, una cuestión polémica en MGM y Caesars, pero no en Wynn.