El Sindicato de la Culinaria retrasó el plazo de la huelga para casinos del centro

Mercie González, miembro de Culinary Local 226, preparando carteles de huelga en la sede del sindicato el lunes 6 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (James Schaeffer/Las Vegas Review-Journal).

Los trabajadores de la hospitalidad y 10 hoteles-casinos del centro de Las Vegas tendrán varios días más para cerrar acuerdos sobre un nuevo contrato de cinco años, dijo el Sinsicato de la Culinaria Local 226 el miércoles.

Alrededor de 2,600 miembros del sindicato que trabajan para el centro de la ciudad y algunos resorts del Strip se preparaban para ir a la huelga a las 5 a.m. del viernes si no llegaban a acuerdos con los operadores de la propiedad. El sindicato amplió el plazo de huelga para los 10 resort del centro de la ciudad hasta el lunes a las 5 a.m., pero el plazo del viernes sigue siendo el mismo para los tres resorts independientes del Strip y de fuera de este: Rio, Sahara y Virgin.

Plaza alcanzó un acuerdo provisional el miércoles por la mañana para sus 250 trabajadores sindicados, el primer establecimiento del centro de la ciudad que lo logra.

“Estamos muy contentos”, dijo Jonathan Jossel, presidente ejecutivo de Plaza. “Estamos contentos de que los miembros de nuestro equipo vayan a ser reconocidos”.

“Llevamos trabajando duro desde el año pasado para conseguir contratos históricos, pero aún no terminamos. Es hora de que los trabajadores consigan un contrato justo y tengan seguridad para ellos y sus familias. Las empresas están obteniendo beneficios récord y los trabajadores merecen tener contratos récord”, dijo Ted Pappageorge, secretario y tesorero del sindicato, en un comunicado de prensa. “Los trabajadores de los otros resortd independientes del Strip y del centro merecen los mismos aumentos salariales, protecciones de beneficios, lenguaje de seguridad y tecnología y reducciones en las cargas de trabajo que el resto del Strip de Las Vegas y están organizados y listos para luchar por ello”.

A pesar de los cambios en los plazos, el sindicato tiene previsto iniciar manifestaciones continuas en las 13 propiedades sin acuerdo —al cierre de esta edición— desde las 10 a.m. del viernes hasta las 10 de la noche del sábado. La manifestación no es una huelga, aunque el sindicato dijo que seguirá instando a los clientes a no cruzar la línea el viernes y el sábado.

El sindicato fijó un plazo para la huelga a principios de este mes con el fin de llegar a acuerdos aproximadamente una semana antes de que la región reciba el Super Bowl 58, en donde se calcula que habrá 330 mil visitantes. Los responsables del sindicato dijeron que están haciendo planes para organizar manifestaciones en caso de que venza el plazo de la huelga.

Los negociadores iniciaron las conversaciones con los empresarios del centro de la ciudad a mediados de enero, semanas después de que se consolidara el acuerdo del Strip y tras las fiestas. Los responsables sindicales dijeron que se reunirán con los empresarios el miércoles y el jueves para continuar las conversaciones. Los responsables del sindicato dijeron que quieren establecer un contrato “histórico” que tenga beneficios similares a los que se consiguieron con los tres mayores empleadores del Strip el otoño pasado. Entre ellas se incluyen el aumento de los salarios y las prestaciones, un requisito de limpieza diaria, protección frente a la tecnología de sustitución de puestos de trabajo, medidas de seguridad laboral y mucho más.

Una fuente cercana a las negociaciones en un establecimiento del centro de la ciudad dijo que los puntos conflictivos eran la parte económica y los requisitos de limpieza diaria. De acuerdo con la fuente, lo que les preocupa es que el mercado laboral de los asistentes de habitaciones ya está en crisis.

Los miembros del sindicato ratificaron un acuerdo con MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts en noviembre. El sindicato amenazó con ir a la huelga varios días antes de la carrera de la Fórmula Uno (F1), presionando a los operadores para que terminaran el acuerdo contractual. Pappageorge dijo que los negociadores sindicales se reúnen con los empresarios semanal o diariamente para trabajar en sus respectivos convenios, pero no se ha avanzado lo suficiente.

El sindicato de la Culinaria lucha por un nuevo contrato de cinco años para sus afiliados en toda la ciudad. Representa a amas de llaves, meseros, botones, porteros, bartenders y trabajadores de cocina y lavandería de todo el valle.