El sindicato de la culinaria fija un plazo de huelga para los trabajadores de Strip

Los trabajadores abandonarían varias propiedades si no se llega a un acuerdo antes de la fecha límite, que es días antes del Grand Prix de Las Vegas de la Fórmula Uno.

noviembre 2, 2023 - 10:13 am

Miembros del sindicato de la Culinaria Local 226 son arrestados mientras bloquean el tránsito durante una manifestación a lo largo de Las Vegas Boulevard el miércoles 25 de octubre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los trabajadores de hostelería del sindicato de la Culinaria Local 226 irán a la huelga a las 5 a.m. del 10 de noviembre si no se llega a un nuevo acuerdo contractual de cinco años, dijeron los líderes sindicales el jueves.

La fecha -solo seis días antes de que la ciudad acoja el Grand Prix de la Fórmula Uno de Las Vegas, cuando se prevé que más de 100 mil visitantes acudan al Strip- establece un plazo formal para que trabajadores y empresarios lleguen a un acuerdo.

“Nos esforzamos por conseguir este contrato porque es muy importante para la gente que vive en Las Vegas, para las familias que viven en esta ciudad”, declaró a los reporteros en una rueda de prensa virtual Paul Anthony, camarero del Bellagio desde su apertura. “Es muy importante para la gente trabajadora y para todo Las Vegas”.

Los contratos expiraron en MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts en septiembre tras meses de prórrogas. El sindicato celebró una votación de autorización de huelga en la que el 95 por ciento de los miembros apoyaron una huelga, si fuera necesario. Alrededor de 35 mil afiliados trabajan con contratos caducados y serían los primeros en ir a la huelga si no se llega a un acuerdo, según el sindicato.

Dieciocho propiedades -excluyendo The Cosmopolitan, que pasó a ser propiedad de MGM en mayo de 2022- tendrán trabajadores en paro si no se llega a un acuerdo. También podrían llamarse a la huelga a otros operadores de resorts.

Líderes del sindicato dijeron que están intensificando los preparativos para lo que dicen será la mayor huelga de trabajadores de la hospitalidad en la historia de Estados Unidos. El sindicato está reuniendo material para establecer 45 puestos de huelga diferentes y múltiples filas de manifestaciones alrededor de los resorts casinos del Strip para seguir inscribiendo a los trabajadores para que cobren la huelga y hagan turnos en la fila de huelga, todo ello mientras les piden a las empresas “acordar un contrato justo ahora”, según un comunicado del jueves.

“No creo que las empresas deban sorprenderse por este anuncio”, dijo el secretario-tesorero Ted Pappageorge. “Hemos tenido muy claro que este día llegaría”.

Los representantes de MGM, Caesars y Wynn no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Se espera que los trabajadores del sindicato cobren al menos 300 dólares durante la primera semana, y luego 400 dólares semanales para los trabajadores que hagan manifestaciones de 20 horas a la semana, según un cuestionario sobre la huelga compartido con los trabajadores la semana pasada. Pappageorge dijo que el sindicato cuenta con un fondo de huelga “significativo”, además del apoyo de su sindicato internacional UNITE HERE y de la AFL-CIO.

En las últimas semanas, los miembros del sindicato de la culinaria han aumentado la presión pública sobre la patronal con una fila de manifestaciones informativas y bloqueando el tránsito en el centro de la ciudad.

Los negociadores se han reunido durante todo este tiempo y se han logrado algunos avances en materia de aumentos salariales, según afirmaron anteriormente el sindicato y algunos operadores. Sin embargo, otras de las principales preocupaciones del sindicato, como el mayor despliegue de tecnología de sustitución de puestos de trabajo, la seguridad en el trabajo, la limpieza diaria de las salas y los ajustes de la cláusula de no huelga en los restaurantes no sindicados, no se han abordado a satisfacción del sindicato.

Según Pappageorge, los contratos sindicales prevén que los trabajadores avisen con seis meses de antelación si su puesto de trabajo va a ser sustituido por tecnología, pero algunos operadores han intentado recortar esas protecciones. Los negociadores están presionando para que se limpien las habitaciones a diario y se reduzcan las cuotas de limpieza, intentando reducir los lugares en los que un huésped puede renunciar a la limpieza. El sindicato quiere dejarlo en un cartel de “no molestar” en la puerta.

El sindicato representa a amas de llaves, meseros, porteros, botones, cocineros, camareros, personal de lavandería y de cocina.

La última vez que el Sindicato de la Culinaria organizó un paro en toda la ciudad fue en 1984, cuando 17 mil miembros del sindicato de 32 resorts del Strip se declararon en huelga junto con otros sindicatos.