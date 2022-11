El récord de ganancias en el centro de Las Vegas levanta a Nevada

noviembre 30, 2022 - 11:21 am

La ganancia del juego del estado superó los mil millones de dólares por vigésimo mes consecutivo, incluyendo el Condado Clark, que superó ese nivel, reportó el martes la Junta de Control de Juegos de Nevada.

Los 437 locales con licencia no restringida del estado ganaron 1,300 millones de dólares de los apostadores, un aumento del 4.8 por ciento desde octubre de 2021.

Los 215 lugares del Condado Clark ganaron 1,100 millones de dólares, un aumento del 4.5 por ciento respecto al año pasado, mientras que los 58 licenciatarios del Strip ganaron 705.8 millones de dólares, un aumento del 0.5 por ciento respecto al año anterior.

Los casinos del centro de Las Vegas obtuvieron una ganancia récord de 90.5 millones de dólares, superando el máximo anterior de 86.4 millones establecido en marzo.

De los 19 submercados monitoreados por la Junta de Control, solo uno -North Lake Tahoe- mostró un descenso respecto a los niveles de octubre de 2021.

A través de los primeros 10 meses del año calendario, cada uno de los principales mercados del estado han subido en lo que va de año hasta octubre.

Las ganancias del juego son importantes para el estado porque se lleva un porcentaje de ellas en impuestos sobre el juego. La recaudación de tarifas hasta el lunes ascendió a 76.4 millones de dólares este mes, lo que supone un aumento del 6.4 por ciento interanual. Desde julio hasta el 28 de noviembre, el estado ha recaudado 406.1 millones de dólares para el fondo general, un 0.6 por ciento menos que el año pasado.

El Strip se queda corto

Michael Lawton, analista económico mayor de la Junta de Control, dijo que los resultados planos en el Strip podrían deberse a los juegos de mesa, especialmente al bacará.

“El Strip de Las Vegas se mantuvo estable debido a la disminución de las ganancias en los juegos y las mesas, sobre todo por el descenso de las ganancias en el bacará como resultado de la reducción de los volúmenes y las apuestas”, dijo. “Además, el póker descendió significativamente debido a la celebración de World Series of Poker en octubre pasado, en comparación con junio y julio de este año”.

Aunque el Strip siguió registrando niveles récord de ganancias de juego en octubre, con un total de 705.8 millones de dólares, solo significó un aumento del 0.5 por ciento, o 3.7 millones de dólares, respecto a octubre de 2021. Sin embargo, octubre de 2022 subió un 31.1 por ciento, o 167.3 millones de dólares, con respecto al octubre de 2019 anterior a la pandemia.

“El Strip continuó beneficiándose de otro calendario deportivo y de entretenimiento increíblemente fuerte, que incluyó conciertos, residencias y tres eventos deportivos de alto perfil”, dijo Lawton.

Durante el mes, Eddie Vedder se presentó en Park MGM el 7 de octubre, y Usher volvió a Park MGM del 12 al 29 de octubre. Van Morrison se presentó en Colosseum at Caesars Palace del 7 al 9 de octubre. NASCAR Cup Series volvió el 6 de octubre con South Point 400. Panic at the Disco se presentó en T-Mobile Arena el 21 de octubre, y Las Vegas Raiders jugaron dos partidos en casa en Allegiant Stadium el 2 y el 23 de octubre.

Carlo Santarelli, analista del sector del juego en Deutsche Bank, dijo que el aumento de los ingresos por máquinas tragamonedas compensó la caída del bacará en el Strip.

Santarelli dijo que los ingresos de las tragamonedas del Strip fueron de 410.4 millones de dólares, un 11.5 por ciento más que el año anterior. La retención de las tragamonedas, es decir, la cantidad ganada por los casinos, se situó en el promedio del sector, en un 8.2 por ciento.

“Los volúmenes de bacará descendieron un 18 por ciento de un año a otro, mientras que los ingresos descendieron un 31.1 por ciento de un año a otro, ya que la retención de bacará del 12.8 por ciento descendió unos 241 puntos básicos de un año a otro en el mes. El 12.8 por ciento de retención de bacará se compara con el 14.3 por ciento de retención promedio”, dijo Santarelli.

“En general, los ingresos de las mesas del Strip en octubre, que ascendieron a 285.3 millones de dólares (excluyendo el póker), descendieron un 6.6 por ciento de un año a otro, ya que la caída fue del 9.9 por ciento y la retención en las mesas del 13.8 por ciento aumentó unos 49 puntos básicos”.

El 13.8 por ciento de retención estuvo justo en el promedio de la industria.

Las casas de apuestas deportivas de Nevada ganaron 56.9 millones de dólares, un 17.7 por ciento más que en octubre de 2021, gracias a un porcentaje de retención del 6.2 por ciento, frente al 4.4 por ciento del año pasado, dijo Lawton. Las apuestas deportivas ascendieron a 920.8 millones de dólares, un 16.3 por ciento menos, o 179.2 millones de dólares, en comparación con octubre de 2021. Las apuestas por teléfono sumaron 613.5 millones de dólares, un 12.9 por ciento menos, o 90.7 millones de dólares, y representaron el 66.6 por ciento del total de las apuestas.