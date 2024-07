El proyecto de Las Vegas Spaceport da un ‘paso monumental’

Las Vegas Spaceport ha dado otro paso adelante en su creación, ya que los reguladores federales han aprobado que algunas aeronaves operen en el sitio.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha declarado que las aeronaves de pequeño tamaño podrán despegar desde el sitio donde se construirá el Aeropuerto Ejecutivo de Las Vegas, que se construirá en unas 240 hectáreas de terreno rural a unos 45 minutos en auto de Las Vegas. El plan es convertir el sitio en un puerto espacial de Las Vegas, según un comunicado de prensa.

La aprobación de la FAA no se opone a un aeropuerto en el sitio, los despegues propuestos no necesitarán autorización del control del tránsito aéreo y no operarán en el espacio aéreo controlado por la FAA. Si el aeropuerto desea modificar alguna de sus operaciones, necesitará la aprobación de la FAA.

El director ejecutivo de Spaceport, Robert Lauer, afirmó que la aprobación de la FAA es un “paso monumental” para el proyecto.

“Estamos entusiasmados por el apoyo recibido y ansiosos por continuar este viaje”, dijo Lauer en un comunicado. “Este es un paso importante hacia la creación de una economía espacial que dará lugar a miles de puestos de trabajo bien remunerados en nuestra comunidad, nuestro condado y nuestro estado”.

La FAA es la segunda agencia gubernamental que avanza en la creación del Las Vegas Spaceport, ya que en mayo la Comisión del Condado Clark aprobó los permisos de construcción de una pista de aterrizaje en el sitio.

Aunque Las Vegas Spaceport ha recibido la aprobación para empezar a operar en el aeropuerto, aún tendrá que superar más obstáculos para poder lanzar naves espaciales desde el sitio. Podrían pasar años antes de que se desarrollen naves espaciales compatibles con el sitio.

“No será mañana”, declaró Lauer al Review-Journal.

Según el comunicado de prensa, el puerto espacial de Las Vegas ha recaudado unos 10 millones de dólares de promesas de inversores que dependían de la aprobación del Condado Clark y de la FAA. Para que el Las Vegas Spaceport alcance su primer objetivo de recaudación de fondos, aún necesita reunir otros 20 millones de dólares. En total, se espera que el proyecto cueste al menos 310 millones de dólares.

Según el comunicado, la primera piedra de la parte aeroportuaria del proyecto se colocará en algún momento de los próximos tres meses.