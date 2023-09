El paraíso de los gángsters: una guía de algunos de los sitios más emblemáticos de Las Vegas relacionados con la mafia

Frank Cullotta, ex mafioso y socio de Anthony Spilotro, se detiene en un antiguo ubicado de negocios de la mafia durante su recorrido por la mafia de Las Vegas el martes 29 de octubre de 2019. (Michael Quine/Las Vegas Review-Journal) @Vegas88s

Si no vivías aquí en aquella época, puede resultar difícil comprender lo recientes que fueron algunas de las hazañas más notorias de la mafia de la ciudad.

Los miembros de la pandilla Hole in the Wall de Tony Spilotro, por ejemplo, podrían haber planeado robos de camino a ver “En busca del arca perdida”.

Y, sin embargo, quedan muy pocos de los lugares más asociados con la mafia.

Para elaborar esta lista de algunos de los sitios que aún se pueden visitar, hemos rebuscado en los archivos del Review-Journal y consultado a Geoff Schumacher, vicepresidente de exposiciones y programas del Mob Museum. Schumacher, a su vez, contó con la ayuda del ex alcalde Oscar Goodman, que representó a muchos de estos hombres ante los tribunales.

The Mob Museum

300 Stewart Ave.

El edificio habría entrado en esta lista, aunque no albergara una colección de artefactos de primer orden relacionados con el crimen organizado y las fuerzas del orden. El 15 de noviembre de 1950, un comité dirigido por el senador Estes Kefauver, de Tennessee, entrevistó a testigos sobre la supuesta implicación de la mafia en los casinos de Las Vegas. La audiencia, que formó parte de una serie de audiencias celebradas en 14 ciudades que ayudaron a sacar a la luz el crimen organizado a escala nacional, tuvo lugar en la sala de vistas del segundo piso del edificio inaugurado en 1933 como primer juzgado federal y oficina de correos de Las Vegas.

El Cortez

600 E. Fremont St.

El Cortez promociona sus vínculos con la mafia en toda la propiedad. “Los famosos mafiosos Bugsy Siegel, Moe Sedway, Gus Greenbaum y Meyer Lansky compraron El Cortez”, dice un cartel en el exterior del casino, “y lo usaron para capacitar a los empleados que abrieron el Flamingo Hotel & Casino en 1946”. Su compra se produjo cuatro años después de que El Cortez abriera sus puertas en 1941. Hoy se puede cenar en Siegel’s 1941 y alojarse en una de las 47 habitaciones originales que datan de aquella época.

Flamingo

3555 Las Vegas Blvd. South

Benjamin “Bugsy” Siegel no fue el visionario del Flamingo. No se incorporó a la empresa hasta que su promotor original, el editor del Hollywood Reporter Billy Wilkerson, se quedó sin fondos para la construcción. Sin embargo, Siegel fue la imagen pública del legendario complejo desde su inauguración el 26 de diciembre de 1946 hasta su asesinato en junio del año siguiente. Los últimos vestigios del Flamingo que conoció Siegel fueron retirados en 1993, pero el hotel celebra su conexión de múltiples maneras. Hay un monumento a Siegel cerca del Wildlife Habitat, y su nombre figura en el Bugsy & Meyer’s Steakhouse, la sala de espectáculos Bugsy’s Cabaret y el Bugsy’s Bar, abierto las 24 horas.

Tropicana Las Vegas

3801 Las Vegas Blvd. South

¿Quién iba a imaginar que cuando alguien conocido como “Dandy” Phil Kastel quiso abrir un casino, este tendría vínculos con la mafia? Kastel, antiguo socio del jefe de la familia Luciano, Frank Costello, insistía en que su amigo no tenía nada que ver con el Tropicana. El 2 de mayo de 1957, menos de un mes después de su inauguración, Costello sobrevivió a un intento de asesinato. La policía encontró notas en los bolsillos de su abrigo que contenían números que coincidían con las ganancias del Tropicana durante sus primeras semanas, hasta el último céntimo. “Eso confirmó muchos rumores sobre la implicación de la mafia en Las Vegas”, dice Schumacher. “Damos por sentado que todos sabíamos todo lo que estaba pasando. Pero no lo sabíamos. No en aquella época”.

Décadas más tarde, el día de San Valentín de 1979, agentes federales llevaron a cabo una redada en tres ciudades que vinculó al Tropicana con la mafia de Kansas City. Cuatro años después, Joseph Agosto, que había sido propietario y productor del Folies Bergere en el hotel, testificó que usaba su posición para desvalijar los beneficios junto con el jefe de Kansas City, Nick Civella.

Casa de Rosenthal

972 Vegas Valley Drive

Frank “Lefty” Rosenthal llegó a Las Vegas en 1968 y no tardó en poner en práctica sus habilidades para el hándicap deportivo. Llegó a dirigir en secreto los casinos Stardust, Fremont, Hacienda y Marina para la mafia. Rosenthal, un personaje más grande que la vida, fue la base del Sam “Ace” Rothstein de Robert De Niro en “Casino”.

La casa de tres dormitorios y dos pisos de estilo moderno de mediados de siglo, situada en el Country Club de Las Vegas, cuenta con pesadas puertas a prueba de balas, ventanas a prueba de balas y habitaciones insonorizadas. Se cree que el cristal astillado de una de las ventanas fue causado por una bala, y al parecer un incendio en una residencia vecina reveló un pasadizo subterráneo que salía de la casa de Rosenthal. Construida en 1970, la casa se vendió más recientemente en diciembre de 2020 por 835 mil dólares.

Casa de los Spilotro

4675 Balfour Drive

En 1971, la organización Chicago Outfit envió a Anthony John Spilotro a Las Vegas para proteger el dinero que le robaba su amigo de la infancia Rosenthal. Spilotro pronto se dedicaría a la delincuencia callejera supervisando bandas de ladrones. Aunque era un nombre importante en los círculos de Las Vegas, Spilotro se hizo infinitamente más famoso cuando Joe Pesci interpretó una versión apenas velada de él en “Casino”.

En los reportajes sobre Spilotro de la época, describíamos su casa -un rancho de una sola planta con cuatro dormitorios, dos baños, garaje para dos autos y piscina- como una “modesta vivienda de clase media”, casi como un insulto. Durante una redada en noviembre de 1980, los agentes de Hacienda confiscaron 51 mil dólares de un joyero, 25 mil dólares de debajo del colchón del dormitorio principal y 1,940 dólares de un par de pantalones tirados en la cómoda. Construida en 1974, la casa se vendió más recientemente en febrero de 2019 por 419,900 dólares.

Club de campo de Las Vegas

3000 Joe W. Brown Drive

El 12 de octubre de 1981, el FBI realizaba labores de vigilancia desde un Cessna 172 sobre el Country Club de Las Vegas, donde Rosenthal vivía y Spilotro llevaba sus negocios durante un tiempo. La avioneta se quedó sin combustible y aterrizó en el campo de golf antes de posarse en un cuerpo de agua, una escena que fue dramatizada en “Casino”. El club compró recientemente una réplica de aquel Cessna, la colocó en el lago del hoyo 10 y erigió un marcador con una placa que cuenta la historia.

My Place Lounge y pizzería Upper Crust

4110 S. Maryland Parkway

Schumacher lo llama “uno de los lugares más emblemáticos” de la mafia, dado el tiempo que sus miembros pasaban en el centro comercial Pioneer Plaza.

En una serie de cinco artículos de Michael J. Goodman, del L.A. Times, el futuro reportero de investigación del Review-Journal Jeff German recordaba: “Cuando Spilotro iba a My Place, cualquiera diría que había llegado Al Capone”. Al parecer, Spilotro ordenó que se arrojara una granada de mano por la ventana del dormitorio del abogado Don Campbell y luego decidió no hacerlo. Las autoridades encontraron más tarde una granada enterrada detrás de My Place.

El salón compartía pared con Upper Crust, el restaurante italiano propiedad de los miembros de la pandilla Hole in the Wall Frank Cullotta y Leo Guardino. El FBI intervino sus teléfonos y, el 3 de julio de 1980, Guardino descubrió una cámara de vigilancia en el techo del almacén. Finalmente fue devuelta tras negociaciones entre Spilotro, agentes del FBI y abogados.

My Place forma parte ahora de The Dive Bar, y Upper Crust es un Cricket Wireless.

Villa D’Este/Piero’s Italian Cuisine

355 Convention Center Drive

Cuenta la leyenda que un joven Joe Pignatello aprendió a cocinar en la cocina de su madre, en el South Side de Chicago, subido a un cajón de leche y observando cómo ella y su amiga, Teresa Capone, preparaban platos del viejo continente. Según se informa, Pignatello usaba ropa usada del hijo de Capone, Al. Años más tarde, después de que Pignatello se convirtiera en chofer y mensajero del jefe del Chicago Outfit, Sam Giancana, el mafioso le puso su propio restaurante, convirtiendo el Coach & Four en el popular local de la mafia Villa D’Este en 1962. Pignatello vendió el restaurante a Freddie Glusman en 1986, y al año siguiente se convirtió en Piero’s.

Piero’s tiene sus propios vínculos con la mafia. Glusman conocía socialmente a Rosenthal y al menos una vez le negó una reserva a Spilotro. “Tony Spilotro echaba a los clientes, no los atraía”, nos dijo una vez Glusman. “Así que, ¿por qué iba a quererlo allí?”. El 9 de marzo de 2005, una docena de agentes de la DEA y el FBI arrestaron en Piero’s a los ex detectives de la policía de la Ciudad de Nueva York Louis Eppolito y Stephen Caracappa. Fueron condenados al año siguiente por su implicación en ocho asesinatos para la familia criminal Lucchese.

En “Casino”, Piero’s era el doble de La Torre Inclinada, el local italiano propiedad de Nicky Santoro, de Pesci, que a su vez era una versión de La Torre de la Pizza. Allí es donde Gaspare “Jasper” Speciale operaba como corredor de apuestas y usurero y servía de conserje a los miembros de las familias Gambino y Genovese que visitaban el local desde su Nueva York natal. Tower of Pizza estaba ubicado en el 3726 de Las Vegas Blvd. South, el actual sitio de Veer Towers.

Tony Roma’s

620 E. Sahara Ave.

Alrededor de las 8:30 p.m. del 4 de octubre de 1982, Rosenthal salió de Tony Roma’s, uno de sus restaurantes favoritos, y se subió a su Cadillac Eldorado de 1981. Fue sacudido por una explosión de C-4, pero Rosenthal escapó solo con heridas leves en las piernas y en el lado izquierdo de la cara. Dos días después, durante una reunión que solicitó con miembros de los medios de comunicación locales, Rosenthal dijo que no tenía ni idea de por qué alguien intentaría matarle. “Me pondría muy, muy furioso”, respondió cuando se le preguntó si su entonces antiguo amigo Spilotro podría haber tenido algo que ver con el atentado. “Nos pondría las cosas muy feas a los dos”. El edificio de Tony Roma’s es desde 2016 un Hustler Hollywood.

Gold Rush Ltd.

228 W. Sahara Ave.

En la licencia comercial expedida en abril de 1978, Spilotro figuraba como único accionista, su hermano John como presidente y Herbert “Fat Herbie” Blitzstein, mano derecha de Spilotro, como secretario-tesorero. La joyería, que sirvió de base de operaciones de Spilotro durante un tiempo, era rutinariamente revisada en busca de micrófonos ocultos, la puerta principal se abría con un timbre y cinco escáneres de radio monitoreaban las frecuencias de la Policía Metropolitana y del FBI. Con el tiempo, el FBI denunciaría que se había reportado el robo del 70 por ciento del inventario del Gold Rush y alegó que era el sitio de un libro de carreras ilegal. Ahern Hotel ocupa su antiguo sitio, pero se puede ordenar un filete en el Golden Steer, vecino del Gold Rush, donde comían a menudo Spilotro y Cullotta.

Regalos y muebles para el hogar de Bertha

896 E. Sahara Ave.

El 4 de julio de 1981, seis hombres -entre ellos Cullotta, Guardino y el exdetective de la Policía Metropolitana Joseph Blasko, despedido en 1978 como sospechoso de facilitar información privilegiada a Spilotro- fueron arrestados aquí durante un robo. Fue el principio del fin de la pandilla apodada “la pandilla del agujero en la pared” por su forma de entrar en los edificios. Al cabo de un año, Cullotta se convertiría en testigo del gobierno, delatando a su amigo de toda la vida Spilotro y provocando su caída. El edificio alberga ahora Tower of Jewels.

La fábrica de alimentos

577 E. Twain Ave.

El difunto columnista del Review-Journal, Ned Day, rara vez perdía la oportunidad de interrogar a Spilotro sobre su estatura. En julio de 1982, Day escribió sobre la noticia de que Spilotro iba a comprar uno de los pocos locales de Food Factory de la ciudad para mantener a su familia en caso de que acabara “tomándose unas ‘vacaciones’ por mandato federal a expensas del gobierno”. Refiriéndose a él como “el emprendedor de tamaño pequeño”, Day escribió que Spilotro podía dar un nuevo significado al término “cocinero de comida rápida” y que “no eran ciertas las especulaciones de que el restaurante tendría hot dogs de medio pies de largo”. “El antiguo local de Spilotro es ahora Las Famosas de Jose.

Venetian Ristorante

3713 W. Sahara Ave.

Lou y Angie Ruvo fueron los propietarios de este restaurante italiano, famoso por sus huesos de cuello. Spilotro se convirtió en un cliente habitual durante un tiempo, cuando le seguía el FBI. Al final, Lou Ruvo, cuyo nombre figura ahora en el Centro de Salud Cerebral de Symphony Park, tuvo que pedir a Spilotro que dejara de ir, porque no quería que ni él ni el restaurante se metieran en problemas. El edificio alberga actualmente Herbs & Rye.

Champagne’s Cafe

3557 S. Maryland Parkway

El bar data de 1966, cuando se conocía como Sundown Liquors and Cocktail Lounge. Champagne’s se ha convertido en tal institución, que su episodio de 2016 de “Bar Rescue” de Jon Taffer abrió con algunas de las reacciones locales a la idea de cambiar cualquier parte del mismo. Cullotta apareció en ese episodio para dar a Champagne’s su buena fe mafiosa como un lugar donde él, Spilotro y la pandilla Hole in the Wall se reunían regularmente. Las paredes están decoradas con fotos de la pandilla, así como con una foto firmada por Cullotta en memoria del gángster, fallecido el 20 de agosto de 2020.