El Mirage ofrece una promoción de 6 días y repartirá 1.6 mdd antes de su cierre

El piso del casino The Mirage el miércoles 22 de marzo de 2023, en Las Vegas. Hard Rock International está realizando numerosos cambios en The Mirage, entre ellos nuevas máquinas de juego y una eventual torre hotelera en forma de guitarra frente a Las Vegas Boulevard. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El inminente cierre del hotel-casino The Mirage tiene a muchos lugareños y visitantes un poco tristes. Pero el icono del Strip va a hacer muy felices a unas cuantas personas antes de que el establecimiento cierre sus puertas definitivamente el 17 de julio.

El Mirage tiene un total de 1.6 millones de dólares -casi 1.2 millones de dinero de tragamonedas progresivas y 400 mil dólares en efectivo de juegos de mesa progresivos- que deben dispersarse antes de que deje de operar.

Para ello, Hard Rock International, el dueño y operador del casino, está llevando a cabo una última mega promoción durante seis días. La promoción Mirage Progressive Finale Cash Giveaway se desarrollará del 9 al 13 de julio y se reanudará el 16 de julio.

La promoción es algo más que relaciones públicas positivas.

Los organismos reguladores del juego de Nevada exigen al casino que pague el dinero, ya que las sumas globales progresivas se componen casi en su totalidad de las pérdidas de los apostadores, a excepción de una cantidad inicial puesta por el operador. Hard Rock no tiene otros casinos afiliados en Nevada, por lo que el dinero de los juegos progresivos del Mirage debe devolverse a los jugadores antes de que el casino cierre.

La promoción de tragamonedas progresivas contará con 200 mil dólares en ganancias garantizadas los días 9, 10 y 11 de julio, antes de aumentar a 250 mil dólares los días 12 y 13. El 16 de julio se repartirán 100 mil dólares en premios en efectivo. Las promociones comienzan cada día a las 3 p.m. y terminan a las 7 p.m.

Los sorteos de juegos de mesa progresivos con 400 mil dólares en premios en efectivo garantizados se celebrarán a las 8 p.m. del viernes 12 y el sábado 13 de julio. Las participaciones se pueden ganar jugando a cualquier juego de mesa clasificatorio con una tarjeta de recompensas Unity by Hard Rock entre las 11 a.m. y las 7 p.m. de las dos fechas. Los juegos de mesa válidos son el pai gow boca arriba, el ultimate Texas hold ‘em, el póker de tres cartas, el let it ride, el blackjack y el baccarat.

El Mirage no es el primer casino que tiene que celebrar un sorteo masivo de dinero progresivo antes de cerrar. El Riviera realizó una promoción similar en los días previos a su cierre en mayo de 2015.