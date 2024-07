El lanzamiento del cohete de SpaceX en California podría ser visible desde LV

Space X tiene previsto lanzar su cohete Falcon 9 el miércoles, y es probable que lo veas desde Las Vegas.

Está previsto que el Falcon 9 despegue de la Estación Espacial de Vandenberg, California alrededor de las 7 p.m. El cohete reutilizable transportará 20 satélites del proveedor de internet de banda ancha Starlink a la órbita terrestre baja, según Space X.

Trece de los satélites tendrán capacidades Direct to Cell, que funcionarán para proporcionar a los usuarios de Starlink acceso a mensajes de texto, llamadas y navegación en todo el mundo. El primer mensaje de texto enviado usando la tecnología Direct to Cell se envió en enero, aunque la navegación y los llamados aún no están disponibles a través del servicio, dijo Starlink.

Falcon 9 fue lanzado dos veces desde California en el último mes, una el 23 de junio y otra el 28 de junio.