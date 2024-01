El hombre que tomaba fichas de los juegos de mesa de un casino podría entrar al libro negro.

Un hombre con gorra amarilla, más tarde identificado como Neal Ahmed Hearne, es visto recogiendo puñados de fichas de una mesa de blackjack en Aria antes de huir en una captura de pantalla de un video de seguridad mostrado en una reunión de la Junta de Control del Juego de Nevada el 10 de enero de 2024. (Junta y Comisión de Control del Juego de Nevada/YouTube).

Un hombre con una gorra de béisbol amarilla, más tarde identificado como Neal Ahmed Hearne, es visto caminando despreocupadamente hacia una mesa de blackjack en Aria en una captura de pantalla de un video de seguridad mostrado en una reunión de la Junta de Control del Juego de Nevada el 10 de enero de 2024. (Junta y Comisión de Control del Juego de Nevada/YouTube).

La grabación de la cámara de seguridad es convincente.

Un hombre con una gorra de béisbol amarilla se acerca despreocupadamente a una mesa de blackjack del hotel y casino Aria y, con una rápida petición, agarra un puñado de fichas de la bandeja, mientras los atónitos espectadores y el crupier de la mesa observan cómo se aleja corriendo.

El hombre que agarró las fichas fue identificado finalmente como Neal Ahmed Hearne, arrestado y condenado por un delito grave de robo en enero de 2018.

El fiscal general adjunto, John Michela, dijo el miércoles a la Junta de Control del Juego de Nevada que Hearne hizo lo mismo en el Silverton y en otras 13 propiedades de casino del Condado Clark, y por esa razón se le debería prohibir volver a entrar en un casino de Nevada.

Después de una audiencia de 15 minutos, la junta votó por unanimidad recomendar que Hearne se convierta en la persona número 37 incluida en la Lista de Personas Excluidas de Nevada, comúnmente conocida como el “libro negro” del estado.

En otro video presentado por Michela, el hombre identificado posteriormente como Hearne estaba merodeando alrededor de una mesa cuando un jugador abandonó su asiento. Cuando el jugador se marchó, Hearne tomó sus fichas y salió corriendo.

“A veces, leer los documentos es una cosa, pero ver lo que ocurre realmente…”, dijo el presidente de la Junta de Control del Juego, Kirk Hendrick.

“Es claramente obvio que las acciones delictivas del señor Hearne no solo son descaradas -que hiciera esto en pleno piso de un casino- sino que sus actividades delictivas son prolíficas”.

Michela dijo que Hearne cumplía tres criterios para ser incluido en la lista: haber sido condenado anteriormente por un delito grave, haber sido condenado por un delito de vileza moral y haber recibido una orden judicial que le prohibiera el acceso a los casinos. Cualquiera de esos tres factores es suficiente para que se considere una prohibición permanente de los principales casinos del estado.

George Assad, miembro de la Junta, dijo que prohibir a Hearne el acceso a los casinos era importante porque pensaba que el resultado de la apropiación de fichas podría haber sido peor.

“Para mí, esto no tiene ni pies ni cabeza”, dijo Assad. “No puede haber gente por ahí haciendo este tipo de cosas. No solo pone de relieve la peligrosidad de la situación, sino que un guardia de seguridad podría haber ido tras él, quién sabe si con un arma, y se habría producido algún tipo de intercambio, un tiroteo en el casino. No solo es descarado, sino muy peligroso que se produzca este tipo de robo”.

Ahora que la Junta de Control ha propuesto formalmente a Hearne para la lista, se le notificarán sus opciones para luchar contra la exclusión en una audiencia formal ante la Comisión del Juego de Nevada, que tiene la última palabra sobre su inclusión en la lista.

El mes pasado, los comisionados votaron por unanimidad añadir a la lista al residente de Mississippi Shaun Joseph Benward.

Benward se convirtió en la persona número 36 añadida a la lista después de que los comisionados determinaran que él y un cómplice distraían a los croupiers de ruleta durante las partidas y convencían a los croupiers de que no realizaban sus apuestas como se les había ordenado.