El Grand Prix de la Fórmula Uno de Las Vegas es una relación de amor-odio

Tribunas pertenecientes al Ellis Island Casino and Brewery con vistas al Grand Prix de Fórmula Uno de Las Vegas, justo enfrente de las tribunas de hospitalidad y la zona de pits en Las Vegas, martes 31 de octubre de 2023. El casino está situado en la curva 4 del circuito. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Construcción de tribunas en el lago frente al Bellagio está en marcha como parte de la construcción de la Fórmula Uno, el martes, 24 de octubre 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Automovilistas navegan sobre el puente temporal Las Vegas Grand Prix Flamingo terminado sobre Koval Lane, el viernes 27 de octubre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El Grand Prix de la Fórmula Uno de Las Vegas se ha convertido en una relación de amor-odio con la comunidad, y los lectores me han estado enviando correos electrónicos para quejarse de ello.

Se espera que la carrera, uno de los principales acontecimientos deportivos internacionales que ha acogido Las Vegas, atraiga a miles de fans a la ciudad, muchos de ellos por primera vez.

Al principio, parecía una buena idea, teniendo en cuenta que las llegadas internacionales han disminuido y que la ciudad se ha convertido en uno de los principales destinos de eventos deportivos del mundo.

Pero cuando faltan menos de dos semanas para el gran acontecimiento, cada vez surgen más dudas sobre lo que la F1 supondrá para la ciudad, cómo nos ha afectado ya y qué podemos esperar en los más de nueve años de carreras futuras.

He aquí algunas de las cuestiones de amor/odio, incluidos algunos comentarios de los lectores:

■ AMAR que Las Vegas vaya a recibir un gran impulso con toda la publicidad que se generará durante la semana de la carrera, especialmente del 16 al 18 de noviembre, con los entrenamientos, las contrarrelojes y la propia carrera.

■ ODIAR que los organizadores de la carrera no hayan sido precisamente francos en cuanto a las expectativas de la ciudad y el condado para los preparativos de la carrera. Por ejemplo: La pavimentación del recorrido con asfalto fresco incluso antes de que se explicara quién pagaría la factura.

■ AMAR que algunos negocios vayan a tener beneficios récord en función de la cantidad de gente que habrá en la ciudad.

■ ODIAR que no todas las empresas vayan a obtener beneficios. Algunos, de hecho, verán disminuidos sus resultados porque sus empresas han estado y estarán bloqueadas debido a la construcción de carreteras y al cierre de carreras. “Solo los ricos se hacen más ricos y el tipo que intenta vender camisetas en el Strip es ignorado”, me envió por correo electrónico el lector John Michael Heath. “El ciudadano de a pie está jodido una vez más”. En la conferencia telefónica de la semana pasada con inversores, el director ejecutivo de Allegiant Travel Co. Maurice Gallagher, dijo que su empresa no vio un impulso como resultado de la carrera.

■ AMAR que un nuevo grupo demográfico de visitantes llegue a la ciudad, aunque anecdóticamente el público internacional no deja tan buenas propinas como los viajeros nacionales.

■ ODIAR que se esté usando esta gran llegada para forzar a los resorts a firmar convenios laborales. Sí, todos los problemas contractuales deberían haberse ventilado y resuelto hace meses. Pero ahora, los sindicatos tienen la capacidad de forzar condiciones poco razonables durante la negociación gracias a una amenaza de huelga.

Cortar árboles

■ AMAR que las tribunas temporales para los espectadores de las carreras proporcionen una buena experiencia a los fans.

■ ODIAR que MGM Resorts International haya arrancado todos los árboles frente al Bellagio para mejorar la visibilidad. El director ejecutivo de MGM, Bill Hornbuckle, dijo a la presentadora de CNBC Contessa Brewer, una “abrazaárboles” confesa, que los árboles volverían. “Me estás matando”, dijo Hornbuckle a Brewer durante un discurso en la Global Gaming Expo. “Tenemos más árboles en macetas que vamos a recuperar. Lo prometo. Me han machacado tanto con esto en las redes sociales”.

■ AMAR que algunas de las calles del corredor turístico vayan a estar libres de baches con toda la pavimentación que se está produciendo.

■ ODIAR que el tránsito en el Strip haya sido insoportable durante meses gracias a los preparativos necesarios para terminar la obra.

■ AMAR que las cifras de juego y visitas superen los niveles récord en noviembre. Pero, ¿qué hacer para un bis?

■ ODIAR que los resorts sobrestimaran la demanda y fijaran tarifas hoteleras altísimas para la semana de la carrera. Es cierto que en las últimas semanas el costo de una habitación de hotel en Las Vegas ha bajado durante la semana de la carrera, pero aún así superarán el promedio en cientos de dólares por noche en la mayoría de los establecimientos.

■ AMAR que los fans internacionales de las carreras converjan en la ciudad para disfrutar de un evento emocionante.

■ ODIAR que los locales hayan sido aparentemente dejados de lado. Los organizadores de la carrera ofrecieron por fin una tarifa especial para los locales hace unas semanas, pero solo para los entrenamientos preliminares y no para la carrera en sí.

Cuestiones aeroportuarias

■ AMAR que el Aeropuerto Internacional Harry Reid reciba un número récord de aviones con aficionados y tripulación. El combustible y el estacionado de aeronaves impulsarán las arcas del aeropuerto y los impuestos permitirán realizar mejoras adicionales en el aeropuerto.

■ ODIAR que cualquier pasajero local que salga de Las Vegas durante la semana de la carrera tendrá el estrés añadido de los cierres de carreteras y hay una sugerencia de los funcionarios de Reid para que los pasajeros empiecen a planificar su ruta cuatro horas antes de la hora del vuelo y lleguen al aeropuerto tres horas antes de la salida.

■ AMAR que los pasos elevados para peatones tengan cristales para que la gente pueda observar el recorrido y, en el puente sobre Sands Avenue entre Wynn Las Vegas y The Venetian, observar la nueva atracción de la ciudad, la Esfera.

■ ODIAR que se hayan instalado pantallas de plástico del mismo material que los revestimientos de autos y edificios para disuadir a la gente de disfrutar de esas vistas. Algunos peatones se han tomado la justicia por su mano y han arrancado las pantallas para disfrutar de las vistas, un vandalismo que probablemente se convierta en un nuevo costo de la F1 para los contribuyentes.

■ AMAR que la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) ha ideado un plan para que los empleados del Strip que se encuentran en la zona de la carrera puedan ir a trabajar con aparcamiento gratuito en el Las Vegas Convention Center y autobuses lanzadera y descuentos en el Monorriel para ir al trabajo durante la semana de la carrera. Unos puentes provisionales están haciendo más accesibles algunos complejos turísticos.

■ ODIAR que la junta directiva de LVCVA, compuesta en su mayoría por ejecutivos de resorts, presionara tanto para traer la F1 a Las Vegas en primer lugar, pensando más en el beneficio económico que supondría que en los problemas logísticos que se derivarían. “Esta es solo otra oportunidad para que Las Vegas arruine la visita a la Ciudad del Pecado de los extranjeros y los grandes clientes del juego que asistirán al evento el mes que viene”, me escribió por correo electrónico el lector Louis Du Lude. “Soy un gran fan y partidario de esta oportunidad para que Las Vegas recupere su pavoneo con los viajeros extranjeros y esta oportunidad de hacerlo parece contrarrestada por la avaricia de la comunidad de Las Vegas”. Y un conductor de Uber que conozco sugirió que algunos de esos puentes deberían convertirse en permanentes para aumentar el flujo de tránsito.

■ AMAR que aprenderemos de esta primera experiencia y lo haremos mejor el año próximo.

■ ODIAR que la ciudad se haya comprometido a futuras carreras sin ver el resultado de este año.