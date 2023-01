El FBI pide información sobre un hombre desaparecido desde noviembre

La oficina del FBI en Las Vegas busca información sobre un hombre desaparecido desde noviembre que podría necesitar ayuda inmediata.

Johnnie “John” Wiens, de 77 años, fue visto por última vez el 4 de noviembre por su familia cuando viajaba de Las Vegas a San Diego, según la cuenta de Twitter de la agencia. Fue visto por última vez en San Diego cuando se dirigía a Tijuana, México.

#Missing Have you seen Johnnie "John" Wiens? He has been missing from Las Vegas, NV, since November 4, 2022. Anyone with information is asked to call the #FBI, @LVMPD Missing Persons Detail or submit a tip online: https://t.co/BK88w4G5VT pic.twitter.com/sdq18DJQfp

— FBI Las Vegas (@FBILasVegas) January 20, 2023