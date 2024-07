El extremo norte del valle de Las Vegas registra algunas lluvias ligeras

Las células de tormenta al norte del valle de Las Vegas se movieron hacia el noreste y se esperaba que causaran lluvia, viento y tormentas eléctricas en breve, dijo el Servicio Meteorológico Nacional alrededor de las 9:30 p.m. del martes.

“Con las tormentas eléctricas puede ser difícil saber dónde podrían golpear”, dijo el meteorólogo John Adair. “Pero ahora mismo sobre Highway 93 cerca de Coyote Springs el índice de lluvia es de media pulgada en la última hora”.

Las Vegas Valley weather update - 9:35 PM radar image indicated thunderstorms were developing over the far northern Las Vegas Valley. Be prepared for lightning, gusty winds and brief moderate to heavy rain showers as storms expand between now and midnight. #VegasWeather pic.twitter.com/zhFcjGyY8z

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 24, 2024