El estacionamiento del aeropuerto de Las Vegas se llena rápidamente antes de Thanksgiving

Si estás planeando estacionarte en Harry Reid International antes de volar para el fin de semana de Thanksgiving, es posible que tengas que cambiar tus planes de viaje.

El aeropuerto ha anunciado en una publicación que a partir de las 9 a.m. del miércoles, los estacionamientos de larga estancia y económicos de la Terminal 1 y el estacionamiento económico de la Terminal 3 están completos.

‼️🦃 CURRENT PARKING SITUATION (WED. 11/22 @ 9 a.m.)

🔴 T1 Long Term – FULL

🔴 T1 Economy – FULL

🟢 T1 Economy overflow – SPACES AVAILABLE

🟡 T3 Long Term – FILLING UP

🔴 T3 Economy – FULL

🟢 Remote – SPACES AVAILABLE

— Harry Reid International Airport (@LASairport) November 22, 2023