El costoso plan de deportaciones de Trump; organizaciones en LV se preparan

A menos de dos meses para la toma de posesión del presidente electo, Donald Trump, organizaciones en Las Vegas están preparando a familias inmigrantes para enfrentar lo que podría ser el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos prometido por el republicano.

“Tuvo cuatro años para planificarlo”, dijo Briseida Mundo, ejecutiva de Mundo Services, una compañía que ofrece consultoría y servicios de inmigración en Las Vegas. “Trump nunca nos ha engañado, en su campaña siempre habló de las deportaciones masivas; nunca dio falsas esperanzas. A lo mejor no se va a hacer todo en los primeros meses, pero sí se va a empezar con el programa: él ha hablado y va a actuar, desafortunadamente”.

Mundo Services lleva meses trabajando en educar a las personas indocumentadas sobre sus derechos y lo que deben hacer para protegerse en caso de una deportación.

Para Mundo, lo importante sería informar y educar a la comunidad sobre lo que deben hacer si son detenidos por agentes de inmigracion o las autoridades. “Conozca su caso y téngalo a la mano… Esté consciente de qué, y qué no hizo, para que no lo vayan a incriminar; y sobre todo, no firme ningún papel, ya que tiene el derecho de presentarse ante un juez”, agregó.

Mundo recomendó que las personas indocumentadas que viven en el país conozcan y comprendan su caso específico, incluida la cantidad de veces que han cruzado la frontera.

Sugirió que la gente aproveche las oportunidades que puedan para ayudar a su caso a largo plazo. Si sus hijos son ciudadanos, deberían solicitar la doble ciudadanía, dijo. Y aquellos que tienen padres o hijos que son ciudadanos o están casados ​​con ciudadanos estadounidenses, deberían presentar una petición, según ella.

“Tener una petición pendiente le ayuda mucho a detener una deportación”, dijo Mundo.

Aunque no hay datos de cuántos indocumentados tienen un historial de delitos en Estados Unidos, un estudio en Texas realizado por el Instituto Nacional de Justicia publicado en septiembre, indica que los inmigrantes indocumentados son detenidos por delitos violentos o de drogas a una tasa menor que la mitad de ciudadanos estadounidenses.

“Las personas tienen miedo de caminar por las calles en este momento; hay mucho miedo”, dijo John Landeroz, quien llegó a Las Vegas hace más de tres años proveniente de Chicago en busca de mejores oportunidades para él y su familia.

“Deportar personas de forma masiva va a crear un caos y va a impactar a la economía, porque muchas posiciones de trabajo se quedarían sin personal y hay poco interés entre los trabajadores nacidos en el país para ocupar esos roles”, agregó Landeroz.

El costo de un plan de deportación masiva

Un plan de deportación masiva no estará exento de costos.

Según el Consejo Americano de Inmigración, el costo fiscal y económico estimado para el gobierno de deportar a una población de aproximadamente 13 millones de personas sería de al menos $315 mil millones; eso incluiría “los gastos asociados con el arresto, la detención, el procesamiento legal y la expulsión”, según el informe publicado en octubre de este año.

“Queremos enfatizar que esta cifra es una estimación altamente conservadora; no tiene en cuenta los costos a largo plazo de una operación de deportación masiva sostenida, ni los incalculables costos adicionales necesarios para adquirir la capacidad institucional para expulsar a más de 13 millones de personas en un corto periodo de tiempo… incalculables porque simplemente no existe una realidad en la que una operación tan singular sea posible”, dice el informe.

La incertidumbre se cierne a medida que se acerca el regreso de Trump a la Casa Blanca y las organizaciones locales ya han comenzado a elaborar estrategias sobre qué hacer para proteger a las familias de Nevada en el peor de los casos.

Organizaciones como Dream Big Nevada han estado hablando con los beneficiarios de DACA y brindando servicios legales gratuitos para garantizar que sus solicitudes estén actualizadas; Make the Road Nevada ha estado creando planes de seguridad para que las familias se preparen en caso de que sean deportadas; líderes religiosos, abogados y otras organizaciones comunitarias están preparados para movilizarse en apoyo de la comunidad inmigrante en el sur de Nevada.

A nivel estatal, el Fiscal General de Nevada, Aaron Ford, publicó recientemente guías oficiales para que las comunidades inmigrantes “conozcan sus derechos” si entran en contacto con funcionarios de inmigración. Ford prometió proteger a las comunidades vulnerables en todo el estado.

Cómo protegerte contra las estafas

Si buscas ayuda con un caso de inmigración, asegúrate de hablar con un abogado con experiencia en leyes de inmigración.

Hay algunas cosas sencillas que puedes hacer para protegerte a ti y a tu familia. Por ejemplo, puedes pedir una copia de la licencia profesional del abogado, consultar en Internet si tiene buena reputación a través de la Asociación Estadounidense de Abogados, comparar precios y ponerte en contacto con más de un abogado.

Si un abogado ofrece consultas gratuitas, asegúrate de hacer preguntas sobre el tipo de casos en los que trabaja, los servicios que ofrece y tómate el tiempo de revisar los contratos o acuerdos antes de firmarlos.

Laura Anaya-Morga contribuyó a este informe.