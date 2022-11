El circuito Frank Sinatra-Russell se cerrará varios días en dos tramos cerca del Strip

El circuito Frank Sinatra Drive-Russell Road estará totalmente cerrado a los automovilistas a partir de las 11 p.m. del domingo 6 de noviembre de 2022 hasta las 8:30 a.m. del viernes 11 de noviembre de 2022, según anunció el Condado Clark el jueves 3 de noviembre de 2022. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal)

El circuito Frank Sinatra Drive-Russell Road estará totalmente cerrado a los automovilistas a partir de las 11 p.m. del domingo, 6 de noviembre de 2022, hasta las 8:30 a.m. del viernes, 11 de noviembre de 2022, anunció el Condado Clark el jueves, 3 de noviembre de 2022. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal)

El circuito Frank Sinatra Drive-Russell Road estará totalmente cerrado a los automovilistas a partir de las 11 p.m. del domingo, 6 de noviembre de 2022, hasta las 8:30 a.m. del viernes, 11 de noviembre de 2022, anunció el Condado Clark el jueves, 3 de noviembre de 2022. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal)

Un popular punto de acceso al corredor turístico que evita Las Vegas Boulevard South se cerrará al tránsito durante dos tramos varios días este mes.

El circuito Frank Sinatra Drive-Russell Road estará totalmente cerrado a los automovilistas a partir de las 11 p.m. del domingo hasta las 8:30 a.m. del 11 de noviembre, anunció el Condado Clark el jueves. Un segundo cierre se producirá desde las 11 a.m. del 13 de noviembre hasta las 8:30 a.m. del 15 de noviembre.

Frank Sinatra cuenta con entradas fuera del Strip a varios complejos turísticos, incluidos los estacionamientos para empleados de muchas propiedades.

Los cierres son necesarios para repavimentar las zonas desgastadas de la carretera e instalar conductos de Sistemas Inteligentes de Transporte para coordinar la sincronización de los semáforos. Tras las obras, la división de tráfico del condado y la Comisión Regional de Transporte ajustarán los tiempos de las señales en la zona para mejorar el flujo del tránsito en la zona.

Durante los cierres solo habrá acceso comercial en Frank Sinatra en dirección sur desde Reno Avenue. Frank Sinatra estará completamente cerrado entre el paso elevado de Russell y la intersección de Russell con Frank Sinatra.

La salida de la Interestatal 15 en dirección norte hacia Frank Sinatra permanecerá abierta durante los cierres, que lleva a los conductores directamente al lado este de T-Mobile Arena. Los conductores también pueden acceder a Frank Sinatra en la zona por Las Vegas Boulevard en Reno Avenue.

El circuito es también una forma que los asistentes de los eventos de T-Mobile Arena usan para ir y venir de las instalaciones, sin tener que viajar por el Strip, para los eventos y los partidos de hockey de los Golden Knights. Los Knights estarán de viaje durante el cierre inicial de una semana y no volverán a jugar en T-Mobile Arena hasta el 12 de noviembre contra los St. Louis Blues. No habrá ningún otro evento en T-Mobile Arena durante el cierre.