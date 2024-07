‘El calor puede con cualquiera”: profesionales de salud insisten en la seguridad

Con temperaturas que alcanzan los 120 °F, funcionarios médicos están haciendo hincapié en que los habitantes del sur de Nevada deben prestar atención a sus cuerpos y prepararse para días prolongados de calor excesivo que puede resultar mortal.

“Golpeó temprano como en mayo, y golpeó fuerte”, dijo el doctor Ashkan Morin de la sala de emergencias de St. Rose Dominican Hospital. “Y parece que también más tarde. El otro día terminé de trabajar a las 10 p.m. y todavía hacía 96°. Sin descanso ni siquiera por la noche”.

Junio terminó con una temperatura promedio diaria récord de 94.6°, y 28 de los 30 días alcanzaron los 100° o más. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional llama a un calor prolongado y peligroso durante al menos la primera semana de principios de julio.

Cualquiera puede ser víctima del calor, según el doctor Ketan Patel, director médico adjunto del Departamento de Urgencias para Adultos del University Medical Center.

“Nadie está a salvo. Solo depende de la duración de la exposición. El calor puede afectar a cualquiera”, afirma Patel. “Con días consecutivos de altas temperaturas puede provocar insuficiencia renal, embolias y ataques al corazón. El calor puede desencadenar todos esos problemas”.

Sin dar cifras, Patel reconoció que en el UMC han muerto pacientes por problemas relacionados con el calor.

Vivir y trabajar a altas temperaturas suele afectar primero a los jóvenes y a los ancianos, así como a quienes padecen enfermedades crónicas, dijo.

Las personas mayores con problemas médicos, como hipertensión y problemas renales, son más propensas a que el calor les cause problemas médicos.

Según Patel, las quemaduras por radiación pueden llegar a ser de tercer grado y requerir un tratamiento importante.

Las quemaduras en el pavimento también son un problema. El UMC reportó 22 hospitalizaciones por quemaduras en el pavimento desde junio hasta el día 29, en comparación con las tres hospitalizaciones del pasado mes de junio.

“Siempre vemos un gran aumento en las quemaduras de pavimento”, dijo Patel de los meses de verano. “La gente a menudo no se da cuenta de lo caliente que puede estar el pavimento. Se desmayan y caen al pavimento caliente, donde permanecen varios minutos y sufren quemaduras graves”.

Evitar los problemas de calor

La prevención, la anticipación y la educación son algunas de las principales recomendaciones de Patel para todos los residentes del sur de Nevada.

“Armarse con educación y anticiparse a lo que se puede enfrentar es esencial”, dijo. “Manténgase alejado del calor, realice las tareas a primera hora del día y controle su propia salud”.

La hidratación y las buenas prácticas de salud son vitales, dijo Patel.

También señaló como factor clave que algunos medicamentos pueden agravar los problemas derivados del calor.

Entre la variedad de fármacos y tratamientos de venta libre, algunos medicamentos comunes que pueden causar problemas de calor incluyen medicamentos para la presión arterial y el dolor, así como medicamentos para la alergia.

“Consulte a su médico y a su médico de cabecera sobre los medicamentos que toma”, afirma Patel. “Una gran parte de las enfermedades relacionadas con las quemaduras con los días agravados por el calor pueden prevenirse en gran medida”.

‘Un mes duro’

“Ha sido un mes duro”, dijo Sean Collins, un jefe adjunto del Departamento de Bomberos del Condado Clark a cargo de los servicios médicos de emergencia. “Pero normal para las condiciones del verano”.

Los protocolos del departamento para tratar a las personas afectadas por el calor incluyen llevarlas a cualquier sombra posible, poner compresas frías en el cuerpo, quitar la ropa restrictiva, fluidos intravenosos y enfriamiento en una ambulancia con aire acondicionado.

Los bomberos del Condado Clark usan el “enfriamiento pasivo”, que incluye usar bolsas de hielo, trasladar a las personas para que se enfríen dentro de vehículos de rescate con aire acondicionado, abanicarlas, tratarlas con fluidos, etc., dijo la portavoz del condado Stacey Welling.

El departamento no ha llegado a adoptar un nuevo tratamiento que están probando algunas unidades de EMT en Phoenix, Arizona, en el que las víctimas de calor crítico se sumergen en una bañera de plástico con agua y hielo.

Collins dijo que conoce el tratamiento después de ver un video.

“No hemos dado ese paso”, dijo. “Hay que tener en cuenta muchos factores de costo y otras cosas, como el espacio en la parte trasera de una ambulancia”.

Henderson es el primer cuerpo de bomberos del sur de Nevada que usa el tratamiento de inmersión en agua fría para víctimas de calor severo. Los “Polar Pods” estarán en casi todas las unidades del Departamento de Bomberos de Henderson.

