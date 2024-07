El aumento del costo de la vivienda afecta a residentes del valle de Las Vegas.

Jair Guigui conoce muy bien la crisis inmobiliaria de Las Vegas.

Su hermana se mudó recientemente con él debido al aumento de las rentas, y el joven de 20 años dijo que sus padres, que eran inmigrantes indocumentados, fueron víctimas de un casero que les causó una serie de problemas de salud y los obligó a mudarse con su hermana mayor.

Guigui, que es organizador de justicia en materia de vivienda para la Progressive Leadership Alliance of Nevada, una organización sin fines de lucro que trabaja para ayudar a los ciudadanos más vulnerables de la comunidad local en una serie de cuestiones, dijo que su historia es una que está escuchando con demasiada frecuencia en Las Vegas.

‘Las rentas son ridículamente altas’

Los ciudadanos de clase trabajadora, los que tienen un trabajo a tiempo completo y un empleo remunerado, se ven ahora acuciados por la crisis inmobiliaria local. Un hogar promedio del valle necesita ahora unos ingresos superiores a la media solo para poder pagar una renta promedio, y más de 100 mil dólares para hacer frente al pago de una hipoteca.

“Las rentas son ridículamente altas y todo se está disparando, nuestros salarios no están aumentando, pero nuestras rentas sí”, dijo Guigui, y agregó que los costos de la vivienda es fácilmente el tema principal en la mente de todos en este momento en 2024.

“La gente está tratando de decidir si debe poner comida en la mesa o si debe pagar la renta. Se ven obligados a elegir entre comer o tener un techo bajo el que cobijarse. Y entonces llegan estos propietarios corporativos y lo compran todo, compraron 264 casas en un día”.

Guigui se refiere a una investigación de Las Vegas Review-Journal que descubrió que un propietario corporativo respaldado por Wall Street compró cientos de viviendas en el Condado Clark en una asombrosa venta residencial única en el verano de 2023. La empresa de inversiones Starwood Capital Group, con sede en Miami, vendió 264 viviendas en el Condado Clark por 98 millones de dólares a Invitation Homes (NYSE: INVH), con sede en Dallas, según los registros de la propiedad del Condado Clark.

Nevada tiene un déficit de más de 78 mil unidades de renta asequible para inquilinos con ingresos extremadamente bajos, según estimaciones de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, y un estudio reciente encontró que los residentes del valle de Las Vegas tendrían que ahorrar durante más de 17 años para permitirse un pago inicial para una casa en este momento, según un nuevo estudio de Zillow.

Guigui dijo que los más vulnerables del valle están empezando a renunciar a uno de los inquilinos del país en su conjunto.

“Crecemos con esta idea del sueño americano de ser dueño de su casa, tener un auto y vivir en esa casa y ser estable”, dijo. “Mucha gente no siente eso ahora mismo, no siente esa estabilidad”.

Los políticos se dan cuenta

Es evidente que los políticos se están dando cuenta de que la vivienda se ha convertido en una cuestión primordial para sus electores. Steven Horsford, representante federal, demócrata por Nevada, y Jacky Rosen, senadora demócrata por Nevada, enviaron la semana pasada una carta conjunta al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en la que pedían que la asignación de vales de elección de vivienda para el sur de Nevada se incrementara en 10 mil vales a lo largo de cinco años. Los vales ofrecen rentas reducidas para los residentes de muy bajos ingresos.

En la carta, tanto Horsford y Rosen apuntó a lo que se ha convertido en un problema de primer orden, una creciente “crisis de asequibilidad” que está teniendo un “impacto desproporcionado en algunas de nuestras poblaciones más vulnerables: las familias de bajos ingresos y adultos mayores”.

“La vivienda asequible es un problema crítico que afecta a las familias en Nevada”, dijo Horsford.

La carta señala que la Autoridad Regional de Vivienda del Sur de Nevada tiene una lista de espera de más de 42 mil solicitudes de vales, y tomaría aproximadamente tres años solo para despejar la acumulación al ritmo actual.

“Las familias trabajadoras de Nevada están sintiendo la presión de los precios de la vivienda por las nubes, por lo que estoy haciendo todo lo posible para reducir los costos y hacer la vivienda más asequible en nuestro estado”, dijo Rosen.

Rosen también escribió recientemente otra carta al secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano expresando su preocupación “por el impacto de la actividad de los inversionistas corporativos en la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda en Nevada”.

La carta señalaba otra investigación del Review-Journal que describía un estudio realizado por Shawn McCoy, director y profesor asociado del Centro Lied de Bienes Raíces de la UNLV, según el cual los inversores corporativos poseen aproximadamente el 14 por ciento de todo el parque inmobiliario del valle, y potencialmente el 25 por ciento de North Las Vegas en concreto.

Guigui dijo que al final del día, la mayoría de la gente solo quiere ser capaz de permitirse el lujo de vivir una vida cómoda y “no ser estafado”.

“Queremos que los habitantes de Nevada prosperen y no solo sobrevivan”, afirmó. “La gente no es capaz de centrarse en sus familias, muchas personas no están trabajando solo en un trabajo, están trabajando en múltiples trabajos y no me puedo imaginar a los padres solteros tratando de salir adelante en esta economía en este momento, es ridículo”.