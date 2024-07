El arquitecto del Mirage recuerda su inauguración y ve el éxito del Hard Rock

Paul Steelman tiene una reputación mundial en el diseño de casinos y recuerda algunos de los detalles de la inauguración de The Mirage con el urbanizador Steve Wynn.

A los 30 minutos de su apertura al público, unos 40 mil visitantes entraron en el Mirage Hotel and Casino, valorado en 630 millones de dólares. La inauguración, el 22 de noviembre de 1989, supuso el primer gran hotel-casino de la zona en más de una década. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Paul Steelman posa con fotografías de cuando trabajó codo a codo con Steve Wynn como arquitecto para construir The Mirage en Steelman Partners LLP, el viernes 12 de julio de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Mientras el legendario Mirage cierra sus puertas el miércoles tras más de 34 años en el Strip, un destacado arquitecto de Las Vegas que formó parte del equipo de diseño que inauguró el establecimiento espera con impaciencia lo que vendrá después.

Paul Steelman, diseñador de casinos de renombre mundial, espera que todo lo que la tribu semínola ofrezca como nuevo Hard Rock Resort en los próximos años atraiga a miles de turistas más al sur de Nevada, a medida que Las Vegas se reinventa una vez más, una tendencia que el antiguo dueño y urbanizador Steve Wynn lideró cuando se inauguró The Mirage en 1989.

Será difícil de seguir.

En el momento de su inauguración, The Mirage fue el proyecto hotelero más caro del mundo, con 630 millones de dólares, uno de los hoteles más grandes del mundo y el primer hotel del Strip construido en 16 años.

Se construyó en 24 meses, un plazo inaudito, y Wynn ocultó el proyecto para sorprender a los huéspedes cuando finalmente abrió sus puertas el 22 de noviembre de 1989, antes de lo previsto para albergar un combate de boxeo entre Sugar Ray Leonard y Roberto Duran III el 7 de diciembre.

Un lugar en la historia

Aunque el Mirage siempre ocupará un lugar en la historia como el megaresort que cambió para siempre la faz de Las Vegas, Steelman recordó algunas de las muchas primicias que el establecimiento de 3,044 habitaciones trajo al sur de Nevada.

- En una innovación que se probó por primera vez en The Mirage y que no se ha vuelto a repetir desde entonces, el resort abrió con 10 restaurantes que usaban todos una cocina central. “Eso formaba parte de la economía del proyecto, una sola cocina”, dijo Steelman en una entrevista exclusiva con el Review-Journal. “Así que puedes imaginarte hoy, un hotel casino probablemente tiene 25 cocinas, donde en The Mirage tenían una, que servía a todos los restaurantes, y la parte trasera de la misma servía a todo el centro de convenciones”.

- El Mirage fue el primer establecimiento que instaló un sistema de transporte de equipajes. “Fue el primer casino que usó una cinta transportadora de equipaje de aeropuerto”, dijo, “porque Steve Wynn no quería que las maletas fueran arrastradas por el casino. Quería que las maletas se colocaran en una cinta transportadora en la puerta cocher, que subiera hasta la Central de Equipajes. (En aquella época, todos los porteros llevaban auriculares y decían: “Lleven estas maletas a la sala 3101”. Y entonces subían las maletas e intentaban llegar antes que los huéspedes, porque los ascensores del Mirage estaban al fondo”.

- La forma en ‘Y’ de las torres era una primicia en un gran resort de Las Vegas. “La torre en forma de Y, por supuesto, era definitoria”, dijo Steelman. “Se hicieron estudios de tiempo y peticiones. Steve Wynn reglamentó que ningún huésped caminara más de 300 pies. Así que pusimos los edificios a la altura exigida por la FAA y, una vez que los bajamos de esa altura concreta, eso nos dio lo que teníamos que hacer en cuanto a la longitud. Y luego experimentamos con “T”, “Y”, “X” y todo tipo de cosas, y se determinó que sería una “Y”. La torre en forma de “Y” también es única hoy en día porque nada de ella, por economía, va por encima del casino. De hecho, el casino está en una cuña alrededor de la torre. Fue un planteamiento muy singular y la verdad es que funcionó muy, muy bien”.

Techos bajos

- Wynn era un activista de los techos bajos en el casino para crear un ambiente íntimo. “El techo del casino también fue muy controvertido. En aquella época, todos apostaban por techos muy altos porque Steve Wynn creía firmemente que los techos altos arruinaban la experiencia de juego. Se dio cuenta de que el juego era una experiencia personal entre el jugador y el crupier… Experimentamos con techos, todos los tipos de techos, diferentes tipos de diseños. Resultó ser un techo bastante bajo. Solo medía 14 pies. Los techos sobre los fosos bajaban a 9 pies de altura. Así que era un techo bajo único y resultaba casi hogareño cuando te sentabas en una mesa de blackjack. No estabas asediado por el espacio y el humo. Te sentías dentro de tu espacio. Sentías que conocías al crupier. Y funcionaba”.

- Aunque los expertos financieros y los ejecutivos del juego se mostraban escépticos sobre si The Mirage sería capaz de generar alguna vez el millón de dólares al día necesario para pagar los gastos, el establecimiento superó por mucho todas las expectativas, cubriendo fácilmente los costos asociados a las tarifas basura que se usaron para construirlo.

Steelman, que conoció por primera vez a Wynn en Atlantic City, Nueva Jersey, donde era propietario y operaba el Golden Nugget, formó parte del equipo que empezó a dibujar bocetos de lo que acabaría siendo el Mirage de Las Vegas. Se puso a trabajar con el arquitecto Joel Bergman y levantó la mano cuando le pidieron voluntarios para trabajar en el nuevo proyecto del Strip de Wynn.

A lo largo de los años, Steelman ha trabajado en todo el mundo en proyectos de casinos-resort mientras Wynn construía un total de 13 megaresorts, cada uno con más éxito que el anterior.

“Llamábamos a The Mirage ‘el pequeño edificio que pudo’”, dijo. “Era uno de esos grandes lugares llenos de energía, llenos de gente. Y mira lo que hizo. Permitió a Steve definir su empresa, construir Treasure Island, construir Bellagio, construir Beau Rivage, construir 13 megaresorts a lo largo de su vida. No creo que haya mucha gente en el mundo que haya construido 13”.

¿Y qué hay del Mirage y el Hard Rock?

“Hard Rock va a venir aquí y, sí, tienen sus propias ideas. Sí, crearán algo icónico en este tipo de edificio de guitarras. Estoy seguro de que las reformas serán bienvenidas y de que atraeremos a más gente a Las Vegas. Al fin y al cabo, de eso se trata. Y eso es lo que yo hago”, afirmó.

El interior es importante

Steelman cree firmemente que el exterior, ya sea el volcán del Mirage o la torre en forma de guitarra del Hard Rock, atraerá a la gente al edificio, pero el interior determinará la permanencia del establecimiento.

“Como he dicho, el exterior hace que entres una vez, pero el interior hace que vuelvas”, afirma. “Si los interiores son buenos, Jim Allen (director ejecutivo del Hard Rock) tiene talento, de eso no hay duda. Es decir, ha llevado esta industria desde los humildes niveles de Atlantic City y la comida y bebida hasta dirigir una de las empresas de juego con más éxito del mundo. Y, obviamente, con una marca muy, muy exitosa, creo que la definición de marca y su red de marca ayudará, no hay duda para mí, en la creación de más turismo para Las Vegas. Pero los interiores, tiene que haber un montón de cosas espectaculares. Necesita cosas realmente superespectaculares”.