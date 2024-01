Echa un vistazo a la remodelación de las habitaciones y suites de la Torre Spa del Bellagio – FOTOS

enero 18, 2024 - 10:18 am

La Suite Salone en el interior del Bellagio el miércoles 17 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La bañera de la Suite Salone del Bellagio el miércoles 17 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El cuarto de baño de la Suite Salone del Bellagio el miércoles 17 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La Suite Salone en el interior del Bellagio el miércoles 17 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Una mesa de café en el interior de la Suite Salone se ve en el Bellagio el miércoles, 17 de enero 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La Suite Salone en el interior del Bellagio el miércoles 17 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Una Suite Bellagio en el interior del Bellagio el miércoles 17 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Vista de una Suite Bellagio en el interior del Bellagio el miércoles 17 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Vista de una Suite Bellagio en el interior del Bellagio el miércoles 17 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Vista de una Suite Bellagio en el interior del Bellagio el miércoles 17 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Una vez finalizado el rediseño de 110 millones de dólares de las 819 habitaciones y 104 suites de la Torre Spa de Bellagio, MGM Resorts International se preparará para comercializarlas a finales de este mes. También ha puesto su mira en una remodelación similar de 400 suites en la torre Bellagio a finales de este año.

El miércoles, los responsables de MGM ofrecieron visitas guiadas a las suites Salone y Bellagio de la Torre Spa, así como a una suite de dos dormitorios, mientras se prepara para recibir a los visitantes de las ferias World of Concrete y Shooting, Hunting and Outdoors, que se celebrarán la semana que viene, y del Super Bowl, que será el mes que viene.

El estudio de diseño Champalimaud Design, con sede en Nueva York, en colaboración con el Grupo de Diseño de MGM, finalizó los trabajos en octubre, pero MGM vio ralentizados sus esfuerzos por comercializar el producto final en internet debido a un ciberataque que sufrió la empresa en septiembre y que interrumpió los sistemas informáticos.

Se espera que la información detallada sobre las habitaciones y suites rediseñadas se publique en internet en los sitios de MGM el 25 de enero.

Un representante de la empresa dijo que el rediseño final incluía 38 suites Salone, 45 suites Bellagio, tres suites Bellagio de dos dormitorios, 12 suites penthouse y seis suites ejecutivas de hospitalidad.

Según MGM Resorts, el proyecto incluía mobiliario personalizado que usaba materiales como el nácar, el mármol y la madera, así como arte influenciado por el alto estilo italiano, con paletas de colores inspiradas en el Lago Como y los Alpes del norte de Italia.

En el rediseño se usaron tonos vibrantes de granate, azur, índigo, solferino, lapislázuli, rosa polvoriento, azul pavo real y jade.

Los diseñadores no solo se centraron en las habitaciones y suites, sino también en los pasillos y pisos del hotel. Incluso los ascensores se modernizaron con colores que recuerdan el agua y la flora italiana.

Las suites Salone, consideradas el nivel de lujo básico del hotel, tienen 853 pies cuadrados y suelen rentarse por 499 dólares entre semana y 650 dólares los fines de semana.

Hay diferentes categorías de suites Bellagio con vistas al Strip y a las fuentes del Bellagio, de 1,020 pies cuadrados. Suelen rentarse por 699 dólares la noche entre semana y 850 dólares la noche los fines de semana.

Las suites Bellagio de dos dormitorios, que también incluyen una sala de estar que separa los dos dormitorios, tienen 1,530 pies cuadrados y se rentan por 999 dólares la noche entre semana y 1,250 dólares la noche los fines de semana.

Los precios de las habitaciones pueden variar en función de los eventos especiales programados en la ciudad.

El rediseño de las habitaciones coincidió aproximadamente con otro proyecto que se inauguró en noviembre. Bellagio cuenta ahora con un pasillo climatizado que conecta a los huéspedes con Vdara, una propiedad no dedicada al juego que forma parte de CityCenter, y con The Cosmopolitan of Las Vegas, que MGM adquirió por 1,600 millones de dólares en una operación que se cerró en mayo de 2022.

El puente que conecta con Vdara y The Cosmopolitan está ubicado cerca de la terminal de tranvía que lleva a los pasajeros a Shops at Crystals, un centro comercial dentro de CityCenter, y a Park MGM.