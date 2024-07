Despedida ‘triste’ de los últimos huéspedes del hotel Mirage

Los huéspedes abandonan el Mirage on the Strip en Las Vegas el viernes 5 de julio de 2024. El establecimiento cerrará el 17 de julio y está previsto que vuelva a abrir sus puertas como Hard Rock Las Vegas en la primavera de 2027. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Cuando los huéspedes y visitantes se despidieron del casino-hotel The Mirage el lunes por la mañana, el sentimiento compartido parecía ser de gratitud y aprecio.

También hubo la dosis necesaria de tristeza por la pérdida de algo tan familiar para muchos.

El domingo por la noche fue la última vez que alguien se alojó en el emblemático Mirage, y a medida que la gente abandonaba el hotel, se mezclaban las emociones.

Chika McTier, residente en Las Vegas que creció en Minnesota, fue una de las afortunadas huéspedes que pasaron la noche a lo grande. McTier fue ascendida a una suite en el ático el domingo, una forma muy apropiada de tener un último recuerdo.

“Fue una experiencia increíble”, dijo McTier. “Crecí viniendo aquí con mi familia y este era uno de los hoteles en los que nos alojábamos, y me entristece mucho verlo desaparecer”.

El Mirage cerrará el miércoles tras 34 años en el Strip de Las Vegas. Hard Rock International, los actuales dueños del establecimiento, están planeando un proyecto de construcción de varios años que transformará el “Oasis en el desierto” en el Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas y el Guitar Hotel Las Vegas. Está previsto que el nuevo establecimiento abra sus puertas en 2027.

Brad Cam, de Colorado, y Bella Cas, de Michigan, también pasaron la noche del domingo en The Mirage. Fue un final apropiado para los amigos, ya que The Mirage fue el primer hotel en el que se alojaron cuando hicieron su primera visita a Las Vegas en 2021.

Empezaron a planear su último viaje a Mirage en marzo.

Cam dice que siempre le ha gustado la “sensación de aire libre” del lugar.

“Me gusta mucho la piscina y el paisaje”, dice. “Espero que Hard Rock mantenga eso”.

Jamie Little y Keeley Newby, de Manchester, Inglaterra, no se alojaron en The Mirage el domingo. El dúo se alojaba al otro lado de la calle, en el casino-hotel The Venetian. A primera hora de la mañana, vieron cómo los equipos de trabajo retiraban las letras de The Mirage del cartel situado a lo largo de Las Vegas Boulevard.

“Es un poco triste, supongo”, dijo Newby.

Durante su primera visita a Las Vegas, Little y Newby dedicaron un tiempo a explorar el Mirage.

“Es un hotel impresionante”, dijo Little. “No parece anticuado. … Nos impresionó bastante”.

Familiarizados con la marca Hard Rock (que nació en Londres en 1971), los dos británicos dijeron que volverían a Las Vegas en el futuro, y que una parada en el nuevo casino-hotel estaría en su itinerario.

Eran optimistas sobre el éxito del nuevo casino-hotel Hard Rock en The Strip.

“Es una marca muy conocida”, dijo Newby. “Siempre atraerán clientes”.

McTier, la lugareña de Las Vegas que se mudó aquí desde el Medio Oeste, dijo que The Mirage siempre ocupará un lugar especial en su corazón por los recuerdos familiares, incluidos los hechos con su sobrina, a la que llamó “su bebé”.

“He tenido vacaciones y experiencias increíbles aquí, y solo quería revivirlas una última vez”, dijo el lunes mientras se marchaba.

En cuanto a si volvería al Hard Rock cuando abriera dentro de unos años, McTier se mostró mucho menos entusiasmada.

“A regañadientes”, respondió. “Supongo que solo no me entusiasma el Hard Rock. Podrían haber elegido otro sitio… pero tuvieron que quedarse con The Mirage”.