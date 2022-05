Demócratas superan en fondos a sus oponentes republicanos en las principales elecciones de Nevada

abril 20, 2022 - 11:15 am

La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, a la izquierda, habla junto con el senador Tom Carper, demócrata por Delaware, en una rueda de prensa para defender las inversiones adicionales en autobuses escolares de emisiones cero en el Capitolio, en Washington, el 14 de septiembre de 2021. (AP Photo/Patrick Semansky, Archivo)

Sam Brown, de Reno, candidato republicano al Senado de Estados Unidos, se dirige a sus partidarios en el Hotel Ahern de Las Vegas el miércoles 12 de enero de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La congresista Dina Titus habla durante una ceremonia para lanzar formalmente la iniciativa de vivienda "Home Means Nevada", en el sitio de construcción de Capriccio by Ovation, una comunidad de apartamentos asequibles para adultos mayores en Las Vegas, el jueves 14 de abril de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Adam Laxalt, habla durante un acto de campaña en The Pass Casino el viernes 4 de febrero de 2022, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los demócratas actuales en las contiendas más importantes obtuvieron importantes ingresos en los tres primeros meses de 2022, y la mayoría de ellos recaudaron más que los totales combinados de sus posibles contrincantes republicanos, según los más recientes reportes de financiación de campañas presentados la semana pasada.

La senadora de Estados Unidos Catherine Cortez Masto, fue la primera en recaudar 4.4 millones de dólares entre enero y marzo, superando en gran forma a sus contrincantes republicanos. La demócrata, en su primer mandato, reportó un gasto de poco menos de 3.8 millones de dólares, y tiene 11.1 millones de dólares en las arcas de su campaña de cara a los últimos siete meses de su candidatura a la reelección.

En el lado republicano, el ex fiscal general de Nevada, Adam Laxalt, reportó 1.6 millones de dólares recaudados y más de 2.2 millones de dólares en efectivo. Por su parte, el veterano del ejército y propietario de una pequeña empresa, Sam Brown, tuvo su tercer trimestre consecutivo de más de un millón de dólares, reportando aproximadamente 1.15 millones de dólares en donaciones.

Esos sólidos totales de recaudación de fondos de los demócratas en Nevada se pondrán a prueba este ciclo, ya que se espera que se enfrenten a importantes vientos en contra en las elecciones generales.

El encuestador de la campaña del presidente Joe Biden, John Anzalone, que también cuenta con el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, como cliente, le dijo recientemente a Politico que el ciclo electoral de 2022 es “el peor entorno político que he vivido en 30 años de ser consultor político”.

El Centro para la Política de la Universidad de Virginia calificó las elecciones al Senado y a los gobernadores de Estados Unidos como “un volado de moneda”, mientras que ha otorgado una calificación “D” a las elecciones de los Distritos del Congreso 1, 2 y 3.

A continuación, mostramos cómo se están acumulando los totales de recaudación de fondos de las campañas en las demás contiendas clave de Nevada:

Gobernación

En la carrera por la gobernación, Sisolak reportó 1.56 millones de dólares en donaciones durante el trimestre. Y, al no haber ningún contrincante serio en las primarias demócratas, los enormes 9.6 millones de dólares que le quedan a Sisolak todavía tienen margen para crecer, mientras que el abarrotado grupo de 15 republicanos que compiten por la nominación pretenden ir por todo antes de las primarias del 14 de junio.

A la cabeza de los aspirantes republicanos en la carrera por la recaudación de fondos está el alguacil del Condado Clark, que ha reportado una recaudación de 825 mil dólares y tiene algo menos de tres millones de dólares en efectivo.

El ex senador de Estados Unidos, Dean Heller, reportó haber recaudado 155 mil dólares durante el trimestre y 241 mil dólares en efectivo, mientras que el abogado de Reno, Joey Gilbert, recaudó 238 mil dólares y tiene 269 mil dólares en las arcas de su campaña.

Otros candidatos en el campo se están apoyando más en los préstamos personales para apoyar sus campañas.

El alcalde de North Las Vegas, John Lee, recaudó 652 mil dólares en el trimestre, de los cuales 500 mil proceden de un préstamo personal a su campaña. Sin embargo, Lee fue, con diferencia, el que más gastó entre los candidatos republicanos a gobernador, con 1.2 millones de dólares durante el trimestre, principalmente en publicidad.

Fred Simon reportó el total más alto entre los republicanos en la carrera, con 1.3 millones de dólares, pero 1.27 millones de ellos procedieron de un préstamo a la campaña por parte de él mismo; Guy Nohra reportó 528 mil dólares recaudados, 500 mil procedentes de un préstamo, y tiene 701 mil dólares en efectivo; y Tom Heck reportó 105 mil dólares recaudados (casi todos procedentes de un préstamo), y tiene 107 mil dólares en efectivo.

Primer Distrito del Congreso

El Primer Distrito del Congreso, que sufrió importantes cambios de límites durante la redistribución de los distritos el año pasado, presenta la única primaria demócrata importante de las elecciones a la Cámara de Representantes del estado, con la representante demócrata por Nevada Dina Titus, que se enfrenta a la progresista Amy Vilela. Titus recaudó 360 mil dólares durante el trimestre, lo que supone un importante aumento de los esfuerzos de recaudación de la demócrata de seis mandatos. Durante el mismo periodo de 2020 solo recaudó 48 mil dólares, por ejemplo. Titus también reportó haber gastado 78 mil dólares en el primer trimestre de este año, y tiene más de 1.1 millones de dólares en efectivo.

Vilela, por su parte, reportó haber recaudado unos 112 mil dólares en el último trimestre y haber gastado 101 mil dólares, y le quedan 47 mil dólares en efectivo.

El nuevo trazado del Primer Distrito también lo convierte en un asiento más competitivo para los republicanos, y las cifras de recaudación de fondos del trío de aspirantes que compiten por la nominación del Partido Republicano muestran que ven la posibilidad de dar la vuelta al asiento que durante mucho tiempo se ha considerado seguro para los demócratas.

El republicano David Brog obtuvo la cifra más alta del grupo, recaudando 284 mil dólares, de los cuales 50 mil proceden de un préstamo personal. Carolina Serrano, antigua empleada de la campaña de Trump, obtuvo unos totales similares al recaudar 283 mil dólares en el trimestre, sin préstamos. El coronel retirado del ejército de Estados Unidos, Mark Robertson, recaudó 176 mil dólares, de los que unos 60 mil procedieron de un préstamo a la campaña.

Los tres republicanos tienen un remanente de dinero similar, con 264 mil dólares para Brog, 262 mil para Serrano y 237 mil para Robertson.

El ex representante de Estados Unidos, Cresent Hardy, no ha presentado un reporte de recaudación de fondos del primer trimestre. Su campaña no presentó formalmente la documentación de su candidatura ante la Comisión Electoral Federal hasta el 15 de abril.

Tercer Distrito del Congreso

La representante demócrata por Nevada del Tercer Distrito, Susie Lee, encabezó la delegación del Congreso del estado al recaudar 571 mil dólares durante el trimestre. Tiene 2.1 millones de dólares en efectivo.

La republicana April Becker lideró las primarias del Partido Republicano, recaudando 180 mil dólares, frente a los 63 mil dólares de John Kovacs y los 94 mil dólares de Noah Malgeri; estos dos últimos recaudaron la mayoría de esos fondos mediante préstamos personales. Becker cuenta con 450 mil dólares en efectivo para seguir adelante.

Cuarto Distrito del Congreso

En el Cuarto Distrito, el representante demócrata Steven Horsford, reportó 510 mil dólares recaudados, 240 mil dólares gastados y aproximadamente 1.9 millones de dólares en efectivo.

Entre los republicanos, la asambleísta de Mesquite Annie Black fue la que más recaudó, con 327 mil dólares. Sam Peters recaudó menos, 135 mil dólares, pero sus 135 mil dólares gastados superaron con creces los 35 mil dólares de Black.