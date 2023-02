Coyote es visto en campus de la UNLV

La policía de la UNLV dice que un coyote fue visto en el campus de la escuela el lunes por la mañana.

Según el subdirector de los Servicios de Policía Universitaria, Arnold Vásquez, se recibieron tres llamadas entre las 9 a.m. y las 11 a.m., reportando al animal en el lado este del campus, cerca de la Facultad de Derecho William S. Boyd. Como las descripciones de las personas que llamaron eran similares, se cree que todos los reportes se referían al mismo animal, dijo Vásquez.

Vásquez dice que no hay peligro para el público, pero también le advirtió a la gente no acercarse a un coyote si ven uno.

“La mayoría de las veces, es solo un avistamiento”, dijo Vásquez. “(Pero) respondemos y nos aseguramos de que no haya peligro para el público ni para nadie en el área”.

There is a wild coyote on the @unlv campus. Not clear what its major is or if it’s paying in state tuition. pic.twitter.com/TVx3V0o562

— Michael Kagan (@MichaelGKagan) February 27, 2023