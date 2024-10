Consejos para estacionarse gratis o barato en el centro de Las Vegas

Los visitantes de Las Vegas que conducen por la ciudad pueden notar que el estacionamiento gratuito o barato parece mucho más disponible en el Strip que cerca de los casinos del centro.

Históricamente, los casinos del Strip utilizaban el estacionamiento gratuito como un servicio adicional o una herramienta de marketing para que los viajeros pasaran por su propiedad, aunque la lista de propiedades con estacionamiento completamente gratuito está disminuyendo.

El centro de Las Vegas, con sus manzanas cercanas, es otra historia. El estacionamiento limitado en la calle con parquímetro y los garajes con boletos son la norma.

Pero los conductores de bajo presupuesto pueden estar buscando un lugar gratis, o al menos un buen precio. Ten esto en cuenta cuando busques un lugar para estacionarte cerca de Fremont Street.

Estacionamiento en la calle

La mayor parte del estacionamiento en la calle es un proceso de pago por placa administrado por la ciudad de Las Vegas. Pero si estás dispuesto a caminar, hay estacionamiento gratuito en Fremont Street y sus alrededores, comenzando en 9th Street, cerca de Atomic Liquors y dirigiéndote hacia el este en dirección de Ferguson’s Market. Las cuadras perpendiculares al norte y al sur de Fremont Street pueden tener más disponibilidad.

Estacionamiento validado

Para quienes no quieren andar en busca de un buen lugar, considera planificar una comida al comienzo o al final de tu visita a Fremont Street. Varios hoteles-casinos ofrecen estacionamiento validado para los visitantes con algunos recibos de comidas o una membresía del club de jugadores de cierto estatus. Entre ellos están Four Queens, Binion’s, Main Street Station, The California y The Plaza (que también valida el estacionamiento para las sesiones de bingo).