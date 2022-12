Condiciones soleadas en Las Vegas para el fin de semana antes de que llegue la lluvia

Las altas temperaturas estarán cerca de lo normal en el valle de Las Vegas antes de que los cielos se nublen y una probabilidad de lluvia llegue a finales del fin de semana.

La máxima del jueves debería estar cerca de los 56° F, casi igual que los 57° alcanzados brevemente durante el mediodía del miércoles, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Precipitation chances return to the area this weekend along with the potential for gusty winds. Stay tuned for updates over the next few days! #NVwx #CAwx #AZwx pic.twitter.com/D9EY5ENRDx

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) December 7, 2022