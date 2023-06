Condado Clark presenta a finalistas para diseño del monumento conmemorativo del 1° de octubre

Un modelo de JCJ Architecture, uno de los cinco finalistas para el monumento permanente del 1° de octubre que conmemora el tiroteo del festival Route 91 Harvest, expuesto en la rotonda del Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas el lunes 5 de junio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Joseph Kocjan, un guardia de seguridad que trabajó la noche del tiroteo del festival Route 91 Harvest, con una maqueta del finalista del Memorial 1° de octubre Aaron Neubert Architects+studioSTIGSGAARD expuesta en la rotonda del Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas el lunes 5 de junio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Una maqueta de SWA Group, uno de los cinco finalistas para el monumento permanente del 1° de octubre que conmemora el tiroteo del festival Route 91 Harvest, expuesta en la rotonda del Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas el lunes 5 de junio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Una maqueta de Paul Murdoch Architects, uno de los cinco finalistas para el monumento permanente del 1 de octubre que conmemora el tiroteo del festival Route 91 Harvest, expuesta en la rotonda del Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas el lunes 5 de junio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Marilyn Posster, a la izquierda, y su hija Pamela Posster, ambas de Las Vegas, observan una maqueta del finalista del 1 October Memorial Aaron Neubert Architects+studioSTIGSGAARD expuesta en la rotonda del Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas el lunes 5 de junio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El lunes por la mañana se presentaron en el Centro de Gobierno del Condado Clark cinco maquetas del monumento final para el monumento 1 October Memorial.

Cada representación mostraba a un equipo elegido como finalista para hacer el monumento conmemorativo del tiroteo masivo más mortífero de la historia moderna de Estados Unidos, ocurrido en el Strip de Las Vegas el 1° de octubre de 2017.

En una breve introducción, los comisionados del Condado Clark Jim Gibson y Marilyn Kirkpatrick dijeron que estaban emocionados de ver el resultado de cuatro años de reuniones mensuales del 1 October Memorial Committee.

“Es algo emotivo para mí”, dijo Kirkpatrick. “Siento que me ha hecho retroceder un poco. Viendo todos estos diseños, son increíbles. Cada diseño tiene algo específico que detalla, algo de lo que al menos yo recuerdo haber escuchado de los sobrevivientes y de la comunidad, de lo que significaba”.

Los comisionados Michael Naft y William McCurdy II estuvieron acompañados por un puñado de sobrevivientes mientras recorrían los modelos el lunes por la mañana.

“Esperamos que la gente venga y pase unos minutos con cada uno de estos diseños para que se haga una idea de lo que son en realidad”, dijo Gibson en su discurso.

Los equipos de arquitectura representados son Aaron Neubert Architects+studioSTIGSGAARD, JCJ Architecture, OLIN, Paul Murdoch Architects y SWA Group.

Todos los modelos incluían vegetación, desde flores hasta árboles y césped. Algunas incluían aseos y salas de reuniones, mientras que otras se centraban en gran medida en usar 58 elementos para conmemorar a las 58 primeras personas asesinadas.

El Departamento de Policía Metropolitana, que fue el principal investigador del tiroteo, dijo que 60 personas murieron, debido a dos mujeres que murieron a causa de sus heridas en 2019 y 2020.

Las maquetas estarán expuestas en la rotonda del Centro de Gobierno del Condado Clark de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. hasta el 7 de septiembre.

En la presentación del lunes, Joseph Kocjan llevaba la misma playera que la noche del tiroteo, en la que se leía “personal de eventos” en la espalda. Kocjan trabajaba para Contemporary Services Corporation, o CSC Security, durante el tiroteo. Recordaba haber corrido por el campo intentando determinar el origen del ruido.

“Tienes que salir de aquí”, me dijo mi jefe. Pero yo dije: ‘No me voy, eso es lo que hacemos’”, recordó Kocjan el lunes. “Así que me fui al frente a atender a la gente en el escenario. Solo al doblar la maldita esquina, una bala pasa cerca de mi cabeza, pero no sé de dónde viene”.

Kocjan revisó los modelos de monumento y dijo que la propuesta de Aaron Neubert Architects+studioSTIGSGAARD era su favorita. El diseño presentaba un edificio en forma de cono que, según él, tendría un gran sonido envolvente, y esperaba que lo usaran para clases y presentaciones.

Mientras pensaba en el tiroteo, recordó que había decenas de personas bajo el escenario. Tomó a todos los que pudo y corrió por el campo hasta un autobús turístico. En medio del caos, Kocjan chocó contra un gran poste y se lesionó permanentemente el brazo derecho y la cadera.

Kocjan dejaría pronto su trabajo y se negó a volver a trabajar en seguridad.

“Cuando dices que ya no nace del corazón”, dijo entre lágrimas, “ya no trabajaría más”.

Está previsto que los cinco equipos de arquitectos presenten sus propuestas en una reunión comunitaria en el centro gubernamental el 14 de junio a las 4 p.m. Tras la reunión, la comunidad podrá enviar sus comentarios en una encuesta por internet disponible hasta el 29 de junio.

Se espera que el comité elija un ganador y haga una recomendación a los comisionados el 5 de septiembre.