Con el alza en popularidad de los esports, las apuestas no tardarán en llegar

Un grupo de personas juega, el viernes 2 de septiembre de 2022, en HyperX Arena de Las Vegas.

Los jugadores asisten a un torneo semanal llamado "Knockdown" de juegos de lucha, el viernes 2 de septiembre de 2022, en HyperX Arena de Las Vegas.

La gente juega, el viernes 2 de septiembre de 2022, en HyperX Arena de Las Vegas.

El Esports Technical Advisory Committee se acercó la semana pasada a presentar la primera regulación de Nevada para las apuestas en las competencias de esports.

Millones de personas ven los partidos de esports por internet o en persona, incluidos los eventos en HyperX Arena de Luxor y en Michelob Ultra Arena de Mandalay Bay. Incluso Madison Square Garden Entertainment promete competencias de esports en MSG Sphere de The Venetian cuando abra sus puertas el año próximo.

Los expertos le dijeron a mi colega, McKenna Ross, a principios de este mes que los esports podrían convertirse en la próxima gran competencia para una ciudad que ha visto un crecimiento explosivo de visitas a eventos deportivos.

Es lógico que las apuestas en esports sean el siguiente paso lógico en relación con las propias competencias.

Pero, ¿habrá mucho interés?

Brendan Bussmann, analista de la industria de B Global, con sede en Las Vegas, dice que las apuestas en los esports ya están ocurriendo.

“Simplemente está sucediendo de una manera que está fuera del marco regulatorio que existe en Nevada y otras jurisdicciones hoy en día”, dijo. “Esto forma parte de la modernización de la regulación, ya que todos los deportes siguen evolucionando”.

Bussmann dijo que parte de la evolución de las apuestas deportivas es conseguir que “todos los actores estén en la sala y que todos estén en la misma página para regular el mercado”, o no se producirá.

“Su impacto está aún por determinarse en el esquema más amplio de la industria”, dijo. “¿Será importante? No es probable, pero esto no significa que no debamos actualizar la industria para regular este segmento”.

Aclarar el reglamento

El Esports Technical Advisory Committee lleva todo el año preparándose para las apuestas deportivas y el miércoles observó por primera vez una propuesta de reglamento.

El comité decidió finalmente devolver la propuesta a la oficina del fiscal general para que la revise.

La nueva regulación de los deportes electrónicos se enmarcará en el Reglamento 22, que incluye la supervisión de las casas de apuestas deportivas.

La enmienda crítica dice: “Una casa de apuestas puede aceptar apuestas en eventos realizados por una liga de esports… si la casa de apuestas obtiene información completa sobre la forma en que los eventos son conducidos por la liga, incluyendo, sin limitación, las reglas del evento; obtiene información completa que demuestre que los eventos serán efectivamente supervisados, tienen salvaguardas efectivas de integridad, tienen resultados verificables, tienen resultados generados por un proceso confiable e independiente, tienen resultados que probablemente no se vean afectados por cualquier apuesta realizada, se llevan a cabo en cumplimiento de cualquier ley aplicable, y son consistentes con la política pública de este estado”.

La razón por la que el comité devolvió la propuesta para su revisión es que a los miembros no les gustó la referencia a las “ligas de esports”, ya que muchas competencias son torneos puntuales que no están organizados solo por ligas. El comité quiere abrir el estado a las apuestas en competencias de juegos por computadora sin poner demasiadas restricciones.

Mientras que la regulación estatal prohíbe las apuestas en competencias amateurs, excepto en los deportes universitarios y los Juegos Olímpicos, el comité argumentó que en todos los eventos de esports participan profesionales, ya que se les compensa con dinero de los premios.

La regulación pone un terreno de responsabilidad en las casas de apuestas para asegurarse de que los eventos serán justos para los apostadores, del mismo modo que los apostadores pueden estar seguros de recibir un trato justo cuando apuestan en los partidos de la NFL y en todas las demás apuestas y propuestas deportivas que tienen a su disposición.

Se contratarán expertos

El presidente del Comité, Paul Hamilton, dijo que espera que las casas de apuestas deportivas tengan que contratar a expertos en esports para asegurarse de que sus filas de apuestas atraigan la acción de dos vías. Y las casas de apuestas también estarán en primera fila para vigilar trampas.

“Van a tener que emplear a alguien que entienda el juego, los operadores y lo que hay ahí fuera de la misma manera que lo hacen en los deportes tradicionales”, dijo Hamilton antes de la votación unánime para revisar el primer borrador de la regulación el próximo mes.

“El nivel de tecnología que tienen ahora estas casas de apuestas y estos licenciatarios ha creado un ambiente en el que la mayoría de las veces son los primeros en descubrir si alguien está haciendo trampa o algo incorrecto”, dijo. “Si nos vamos demasiado por las ramas, vamos a crear un documento imposible de navegar”.

El comité se reunirá de nuevo el 24 de octubre para volver a observar las propuestas de reglamento y, a continuación, posiblemente votará para que pasen a la Junta de Control del Juego de Nevada y a la Comisión del Juego de Nevada, que celebrarían audiencias públicas sobre las reglas propuestas.

Solo después de un examen minucioso de las regulaciones se convertirían en política oficial y solo entonces sabríamos si la gente realmente quiere apostar en los videojuegos.