Cómo sortear el tráfico relacionado con ‘Dropicana’

Vista aérea del enlace I-15/Tropicana el martes 31 de mayo de 2022, en Las Vegas. Las tripulaciones el martes poner en marcha la masiva, Tropicana-Interstate 15 proyecto de intercambio cerca de Las Vegas Strip de 305 millones de dólares. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Snoop Dogg tuvo éxito con “Drop it Like it’s Hot”. Ahora, el Departamento de Transporte de Nevada (NDOT) está a punto de “Drop it Like it’s Trop” (Dejarlo caer como Trop).

El martes marcará el comienzo de “Dropicana”, o el inicio de la demolición del puente de Tropicana Avenue vinculado al proyecto de la intersección I-15-Tropicana de 305 millones de dólares.

Los impactos de tráfico comienzan el martes con el cierre del tráfico durante varios meses a la vez de la I-15 hacia el sur fuera de las rampas de tráfico al este y oeste. La rampa hacia el oeste Tropicana se cerrará durante nueve meses, con la rampa de paso elevado hacia el este Tropicana programada para cerrar durante 18 meses.

Después, a partir del domingo y desde las 10 p.m. del 27 de enero hasta las 5 a.m. del 30 de enero, Tropicana se cerrará al tránsito en ambas direcciones entre Dean Martin Drive y New York-New York.

La última parte del trabajo relacionado con esta ronda se extiende entre las 10 p.m. del 27 de enero hasta las 5 a.m. del 30 de enero, y verá la I-15 completamente cerrada al tránsito en ambas direcciones entre las carreteras Russell y Flamingo durante todo un fin de semana.

Un par de rutas de autobús de la Comisión Regional de Transporte (RTC) del Sur de Nevada se verán afectadas por el proyecto. A partir del martes la Ruta 201 (Tropicana) y Centennial Express (CX) serán desviadas, de acuerdo con RTC.

El proyecto aumentará la capacidad de la zona que sirve como puerta de entrada a Allegiant Stadium, T-Mobile Arena y el sur de Strip.

Las mejoras incluyen:

■ La demolición y reconstrucción del puente Tropicana sobre la I-15 y la rampa de paso elevado de la I-15 hacia el sur a Tropicana hacia el este. Esto es necesario para elevar y ampliar Tropicana sobre la I-15, para aumentar la capacidad y la seguridad.

■ Ampliar de dos a tres carriles los carriles de vuelta a la izquierda de Tropicana a la I-15. Construir un nuevo semienlace para vehículos de alta ocupación (HOV) en el lado sur del puente Harmon. Realinear Dean Martin bajo Tropicana eliminando el semáforo en Tropicana para aumentar el flujo de tránsito.

■ Hacer la salida a Frank Sinatra Drive a dos carriles y la adición de nuevos paneles de señalización dinámica en I-15 entre Warm Springs Road y Tropicana.

■ Se añadirá un paso peatonal entre Tropicana y Arena Drive, que conducirá hacia y desde el T-Mobile Arena.

A pesar del nombre pegadizo y el hashtag usado por NDOT, todo es diversión y juego hasta que te quedas atrapado en el lío de tránsito que causarán los cierres programados.

He aquí algunos desvíos que los automovilistas pueden tomar para ayudar a evitar algunos de los dolores de cabeza asociados con el proyecto masivo de carretera.

Mientras que el par de salidas de las rampas están cerradas de I-15 hacia el sur a Tropicana, NDOT les pide a los automovilistas salir de la autopista en Flamingo hacia el norte o Russell hacia el sur. Los residentes también deben usar el 215 Beltway para llegar desde el oeste del valle.

Durante los ocho días de cierre de Tropicana, NDOT recomienda usar otras rutas este-oeste, como las carreteras Russell, Flamingo, Spring Mountain y Desert Inn, y las avenidas Hacienda y Harmon.

NDOT espera que los mayores impactos en el tráfico comiencen durante el cierre total de la I-15 entre Russell y Flamingo, de las 10 p.m. del 27 de enero a las 5 a.m. del 30 de enero.

Los conductores en dirección norte I-15 tendrán que salir en Russell, ir hacia el oeste a Decatur, al norte de Flamingo y de nuevo en la autopista. Los conductores de la I-15 en dirección sur harán lo contrario: salir en Flamingo, ir hacia el oeste a Decatur, al sur de Russel y de nuevo a la I-15. Otras alternativas norte-sur son Airport Connector, Valley View Blvd, Jones y Rainbow.

“Estamos pidiéndole a los conductores que realmente beviten la I-15 durante el fin de semana del cierre si es posible”, dijo Justin Hopkins, portavoz de NDOT. “A menos que trabajes en el Strip o vayas a visitar uno de los fabulosos resorts, lo mejor es rodear los cierres por 215 Beltway o tomar U.S. Highway 95 por el lado este”.