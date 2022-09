Cómo el video de un policía de Nevada ayudó a resolver el caso de una adolescente desaparecida casi tres años

Conner Jack Oswalt, de 17 años, es confrontado por la Policía Estatal de Nevada en Interstate 15 cerca de Goodsprings el 19 de octubre de 2021, en Nevada. (Imágenes de la cámara corporal de la Policía Estatal de Nevada)

La familia de Connerjack Oswalt nunca dejó de buscar al adolescente autista cuando el joven de 17 años desapareció de su casa en California en septiembre de 2019.

La familia lo buscó sin descanso, repartiendo volantes y tratando de encontrarlo por redes sociales, informó The Associated Press a principios de este año.

“Cualquier indicio de algo que se pareciera remotamente a él, lo seguíamos”, dijo entonces su padrastro, Gerald Flint.

Ahora, los videos de la Policía Estatal de Nevada detallan cómo el tumultuoso encuentro de un policía en 2021 con un “John Doe” durante una detención peatonal en la Interestatal 15 terminaría jugando un papel importante en el esclarecimiento de lo que le ocurrió a Oswalt.

El video de la cámara corporal de Nevada y los documentos de la policía obtenidos por el Review-Journal muestran que el 19 de octubre de 2021, el policía de Nevada Chris French se encontró con un joven no identificado que caminaba por un tramo solitario y remoto de I-15 cerca de Goodsprings unos 25 meses después de que Oswalt desapareciera.

French escribió en un reporte de arresto que se acercó al peatón porque estaba preocupado por su bienestar, ya que los vehículos de 18 ruedas y los autos pasaban a toda velocidad por la concurrida carretera a pocos pies de donde el joven caminaba.

French le dice al hombre que se detenga y hable con él, según el video, pero el policía es ignorado.

“Solo voy a decirte que es mejor que te detengas y que hables conmigo o vamos a tener problemas”, se escucha decir a French en los videos.

“Habla conmigo como debería hacer un joven y ten un poco de respeto por tus mayores”, dice French.

La situación se agrava a partir de ahí. El hombre no identificado corre hacia el desierto, agarra una piedra y la lanza a la cabeza del policía mientras French lo persigue con su pistola eléctrica desenfundada, gritando “¡Te voy a electrocutar… tírate al suelo o te voy a electrocutar!”.

French usó su Taser dos veces sobre el hombre con poco efecto. Sin que nadie resultara gravemente herido, el video muestra al peatón mientras es esposado y empujado al suelo. En el video se escucha al hombre reconocer que le tiró una piedra al policía, pero también se le escucha decir que “solo trataba de distraerte, amigo” y que solo quería que lo dejaran en paz para caminar por la interestatal.

El peatón arrestado por French fue etiquetado inicialmente como “John Doe”. Le dio al policía tres nombres diferentes: Conner Jack, Conner Stray y Conner Oswalt con dos fechas de nacimiento diferentes. Las autoridades no pudieron verificar su identidad al momento.

“John Doe” fue fichado en el Centro de Detención del Condado Clark por cargos de agresión a una persona protegida e intento de lesión.

Más tarde fue acusado con el nombre de “Conner Oswald”, según los registros del Tribunal de Justicia de Goodsprings. Estaba claro que el joven tenía problemas de salud mental o un trastorno de desarrollo inmediatamente, por lo que fue enviado a un centro de salud mental para un examen de competencia.

Acabó declarándose sin oposición a dos delitos menores de asalto en Goodsprings, que está a unas 40 millas al suroeste de Las Vegas. La declaración de no impugnación no supone una admisión de culpabilidad, pero reconoce que es probable que se dicte un veredicto de culpabilidad si el caso se lleva a juicio.

“Conner Oswald” fue condenado a pagar una multa de 500 dólares o a cumplir 50 horas de servicios comunitarios con una condena de seis meses de cárcel condicional y quedó en libertad. Perdió el contacto con la justicia y el 22 de febrero se emitió una orden de arresto contra “Conner Oswald”.

Un rescate en las montañas de Utah

Pese al reporte de desaparición de Oswalt, las autoridades de Nevada nunca se dieron cuenta de que el desconocido, que luego fue acusado como “Conner Oswald”, era en realidad Conner Jack Oswalt. Esto se debe a que, cuando se reportó su desaparición, sus huellas dactilares nunca se introdujeron en la base de datos de la policía que se comprueba cada vez que un John Doe es fichado en la cárcel de Las Vegas, dijo la policía.

El misterio se resolvió finalmente poco después de las 5 a.m. del 9 de abril, cuando los agentes de la oficina del alguacil del Condado Summit, en Utah, encontraron a un hombre no identificado temblando frente a una tienda de la zona de Park City. El teniente del alguacil Andrew Wright dijo que los agentes convencieron al hombre para que subiera a su patrulla.

Obtuvieron su huella dactilar y consiguieron una coincidencia con el hombre. Se le buscaba fuera de Goodsprings como “Conner Oswald”. Un despachador alertado buscó entonces en los reportes de personas desaparecidas en internet, reconoció la similitud entre el nombre y el de Oswalt, y las autoridades rápidamente confirmaron que “Oswald” era Conner Jack Oswalt.

Sus padres acabarían reuniéndose con su hijo en un emotivo encuentro que generó la atención de los medios de comunicación nacionales.

“Nunca dejé de buscarlo. No había un día en el que no lo buscara, de alguna forma o manera”, dijo su madre, Suzanne Flint, a la AP.

Esta semana pasada, Wright dijo que no saben dónde está Oswalt ahora y su familia, que no pudo ser contactada inmediatamente para hacer comentarios, no ha ofrecido ninguna actualización pública.

“Desgraciadamente, no hemos escuchado nada más sobre cómo está Connerjack o dónde acabó”, dijo Wright el jueves. “Esperamos que esté bien con su familia”.

Detención de peatones en la interestatal

La ley de Nevada dicta que es ilegal caminar a lo largo de una interestatal como la I-15, como estaba haciendo Oswalt cuando French lo detuvo, lo que significa que la parada de Oswalt estaba justificada.

“Cada situación puede ser muy diferente; los agentes tendrían que discernir si el individuo se encuentra en una situación en la que podría causarse daño a sí mismo o a los automovilistas, si el individuo está en peligro, o si se está desplazando a pie”, dijo la portavoz de la Policía Estatal de Nevada, Kim Smith. “La seguridad del individuo y del público es una prioridad para el policía en la gestión de este tipo de incidentes”.

Smith dijo que la Patrulla de Carreteras ofrece una amplia capacitación a los policías cuando se trata de encontrar individuos que tienen enfermedades mentales o, en el caso de Oswalt, un trastorno del desarrollo como el autismo.

“El policía, junto con todos los policías y oficiales dentro de la agencia, asisten a clases de educación continua cada año”, dijo Smith. “Estas clases incluyen la concienciación sobre las enfermedades mentales, la capacitación para la intervención en crisis y el trastorno de estrés postraumático, entre otras. El Departamento busca continuamente oportunidades de capacitación actualizada para los oficiales de la ley”.

Smith dijo que el departamento suele llevar a cabo revisiones de los incidentes de uso de la fuerza como el que involucró a Oswalt. Los resultados de la revisión en el caso de las descargas eléctricas de Oswalt son confidenciales, dijo.

Smith dijo que French no estaba disponible para una entrevista.