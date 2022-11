Club de senderismo ofrece un camino hacia un estilo de vida más activo

Puede que el nombre ya no sea técnicamente exacto, al menos en lo que respecta a la mayoría de sus miembros.

Richard Cumelis, fundador de Las Vegas Overweight Hikers for Health, dirige una caminata matutina en el First Creek Trail el sábado 22 de octubre de 2022 en Las Vegas. Cumelis destacó que el grupo no trata de hacer dieta ni de intentar adelgazar, sino de disfrutar de la vida mediante una salida saludable. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Richard Cumelis, fundador de Las Vegas Overweight Hikers for Health, dirige una caminata matutina en el First Creek Trailhead de Las Vegas el sábado 22 de octubre de 2022. Cumelis destaca que el grupo no trata de hacer dieta ni de intentar adelgazar, sino de disfrutar de la vida a través de una salida saludable como el senderismo. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Los miembros del grupo Overweight Hikers for Health, desde la izquierda, Sarah Alderks, de 43 años, y Richard Cumelis, de 59 años, se toman un descanso después de hacer una excursión por First Creek Trailhead el sábado 22 de octubre de 2022 en Las Vegas. Cumelis destaca que el grupo no trata de hacer dieta ni de intentar adelgazar, sino de disfrutar de la vida a través de una salida saludable. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Los miembros del grupo Las Vegas Overweight Hikers for Health, desde la derecha, Ronna Reed, de 59 años, y Sarah Alderks, de 43 años, observan las formaciones rocosas durante una caminata en el inicio del sendero First Creek el sábado 22 de octubre de 2022 en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

La miembro del grupo Las Vegas Overweight Hikers for Health, Ronna Reed, de 59 años, sube cuesta abajo durante una caminata en el First Creek Trailhead el sábado 22 de octubre de 2022 en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Los miembros del grupo Las Vegas Overweight Hikers for Health, desde la derecha, Ronna Reed, de 59 años, Sarah Alderks, de 43 años, y Kurt Weber, de 69 años, suben cuesta abajo durante una caminata en el First Creek Trailhead el sábado 22 de octubre de 2022 en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Richard Cumelis, fundador de Las Vegas Overweight Hikers for Health, observa un grupo de burros salvajes durante una caminata matutina en el First Creek Trailhead el sábado 22 de octubre de 2022 en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

William Miller, de 65 años, observa una pareja de burros salvajes durante una caminata matutina en el inicio del sendero First Creek el sábado 22 de octubre de 2022 en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Sarah Alderks, de 43 años, toma una foto del paisaje durante una caminata matutina en el First Creek Trailhead el sábado 22 de octubre de 2022 en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Ronna Reed, de 59 años, miembro del grupo Las Vegas Overweight Hikers for Health, camina sobre las rocas durante una excursión en el First Creek Trailhead el sábado 22 de octubre de 2022 en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Pero llamar al grupo “Overweight Hikers for Health” (Excursionistas con Sobrepeso por la Salud u OHH) sigue siendo una forma eficaz de telegrafiar a los recién llegados de qué se trata exactamente: senderismo sociable al aire libre, con un enfoque relajado dirigido más a divertirse que a marcar locamente las millas caminadas.

Además, ese nombre, y el grupo que describe, surgieron de la experiencia de lucha contra el peso de Richard Cumelis, que fundó OHH en julio de 2013.

Cumelis se había retirado de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos unos cinco años antes, tras 25 años de servicio, y estaba experimentando, según reconoce ahora, una “horrible depresión”.

“Tuve mucho éxito en las Fuerzas Aéreas”, dice. “El mundo fuera del ejército era duro para mí”.

Llegó a engordar más de 100 libras. “El médico me dijo que moriría en un año”, dice.

Cumelis empezó a buscar una forma de incorporar más actividad física a su vida. Siempre le ha gustado el senderismo, pero se sentía incómodo al ir solo, temiendo lo que pudiera pasar si sufría un episodio médico o un accidente en el camino. También temía la vergüenza de ralentizar a los excursionistas físicamente aptos de otros grupos de excursionistas por estar tan fuera de forma.

“Si avanzaba 100 yardas, me faltaba el aire”, dice Cumelis.

‘Creció y creció’

Su terapeuta sugirió a Cumelis que creara un grupo para excursionistas como él: novatos medios, tal vez fuera de forma, que disfrutaran del senderismo pero que no se sintieran cómodos uniéndose a grupos de excursionistas más avanzados. Pensó que los miembros del grupo podrían apoyarse mutuamente e incluso motivarse para iniciar el camino hacia un estilo de vida más activo.

Cuatro personas se presentaron en agosto de 2013 para la primera excursión de lo que Cumelis denominó Excursionistas con Sobrepeso por la Salud. “Luego creció y creció y se convirtió en algo propio”, dice.

OHH cuenta ahora con casi cinco mil personas inscritas en Meetups (juntas o reuniones) y unos 300 miembros activos, dice Cumelis. El grupo organiza excursiones dirigidas por un líder -normalmente de dos a cuatro por semana- en lugares de interés para el senderismo, como Red Rock Canyon, el Monte Charleston y el Lago Mead. También organiza excursiones y acampadas fuera de Las Vegas en destinos como el Parque Nacional de Zion, en Utah, así como acampadas ocasionales.

Las caminatas van desde paseos relativamente fáciles de una o dos millas hasta excursiones más desafiantes. Y aunque algunos miembros se unen para perder peso, otros simplemente aprecian el ambiente acogedor del grupo y el ritmo desenfadado de las excursiones.

El objetivo no es forzar la dieta y la salud de la gente, dice Cumelis, sino acomodar a los miembros dondequiera que se encuentren en su viaje de fitness.

El calificativo de “con sobrepeso” que figura en el nombre “pretende no intimidar”, dice Cumelis. La mayoría de los miembros no tienen necesariamente sobrepeso, añade, e incluyen, por ejemplo, a personas que se recuperan de lesiones o cirugías.

Amor compartido por el aire libre

Si hay un denominador común, es que los miembros disfrutan pasando tiempo al aire libre con gente sociable. Cumelis calcula que se han producido al menos tres matrimonios dentro del grupo, y se han formado muchas amistades.

Vern Quever se unió al grupo hace unos cuatro años y lleva algo más de dos como líder de las excursiones. Se sintió atraído en parte por las acampadas del grupo.

“He hecho algunas acampadas, pero no tantas como me gustaría”, dice.

Quever también ha sido líder de excursiones de otras organizaciones y se ha dado cuenta de que las excursiones de OHH tienden a atraer a una multitud físicamente más diversa.

“A veces tenemos gente más lenta, lo que puede ser un poco complicado”, dice. “Yo esperaré. A veces la gente más lenta se siente mal por esperar. Les diré que disfruto esperar”.

‘Es muy acogedor’

A Elsa Olson le gusta el senderismo desde que iba a excursiones organizadas mientras estudiaba la universidad en California. Pero después de los estudios, durante el matrimonio y mientras criaba a sus hijos, el senderismo se convirtió en “una parte de mi vida que faltaba”.

Tras su divorcio en 2017, Olson buscó en internet un grupo de senderismo dirigido por un líder -“no quería perderme en el bosque”, dice- y descubrió OHH.

Sus hijos tenían entonces 15 y 18 años. “Me puse en contacto con Richard y le pregunté si mi hijo y mi hija podían venir y me dijo: ‘Claro, siempre que puedan seguir el ritmo’”, dice.

“Es muy acogedor tener diferentes niveles de capacidad de senderismo”, dice Olson. “Los líderes de las caminatas tienen radios y supervisan cada caminata, vigilando a los caminantes más lentos”.

Olson también atribuye a la OHH el haber ayudado a sus hijos a desarrollar su amor por el aire libre. Ahora tienen 20 años, dice, y las excursiones con el grupo “les ayudaron a descubrir que en el valle se puede ir de excursión todo el año”.

Cumelis dice que OHH sirve para introducir a los recién llegados en el senderismo y la vida al aire libre. También puede servir como introducción a una actividad saludable.

Superar el factor de intimidación

El doctor Gaurav Zirath, médico de familia de Southwest Medical, dice que el senderismo podría ser una forma de contribuir a los 150 minutos de actividad física de intensidad moderada recomendados para los adultos cada semana.

Además de los beneficios físicos que aportaría el senderismo, las investigaciones han demostrado que la actividad física “disminuye el riesgo de ansiedad y depresión y mejora la salud mental, y que caminar es una forma estupenda de conseguirlo”, dice.

Ir de excursión con un grupo también puede ofrecer motivación para empezar y continuar una actividad, dice Zirath. También puede ayudar a reducir la intimidación que algunas personas experimentan al iniciar un programa de actividad física.

“Una vez que se rompe esa barrera de intimidación, la gente tiende a hacerlo mejor, y tiene más posibilidades (de mantenerlo) durante un periodo de tiempo más largo”, dice Zirath. “Y la interacción social sin duda ayuda”.

Aunque el nombre de Overweight Hikers for Health no sea del todo exacto, Olson cree que funciona bien.

“Creo que lo que hace nuestro nombre es hacerlo menos amenazante para la gente que se une”, dice. “Si nunca lo has hecho antes, y la gente está ansiosa por hacerlo la primera vez… decir ‘sobrepeso’ lo hace menos amenazante”.