¡Ya viene el frío! Las Vegas vería menos de 70 grados y lluvia al final de la semana

Si estabas buscando un clima más fresco o incluso frío, tu espera está a punto de terminar. También podría haber algunas condiciones tormentosas.

Cooler weather is on the way as high temperatures in #LasVegas plummet this week! This transition from well above to well below normal temps will not happen quietly though- gusty winds & showers are expected Thursday afternoon thru Saturday morning #nvwx #vegasweather #cawx #azwx pic.twitter.com/ZECVxuBf1a

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) October 14, 2024