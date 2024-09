Se espera que humo de incendios cree neblina en el cielo de Las Vegas el jueves

Un cielo brumoso se espera sobre el valle de Las Vegas durante las horas del mediodía del jueves por el humo a la deriva en los incendios que arden en Oregon y el norte de California.

Se espera que el humo sea más notable de 10 a.m. a 2 p.m., según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los vientos de 7 a 10 mph pudieran llegar a 20 mph. La máxima debería estar cerca de 106 grados durante el segundo día de una advertencia de calor excesivo.

An Excessive Heat Warning runs from 11 am PDT/MST today through 8 pm PDT/MST Friday for Death Valley National Park, southern Nye County, most of Clark County, San Bernardino County, and southern Mohave County. #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/8pq6xvIE3M

