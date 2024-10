Pronóstico de Halloween para Las Vegas: Frío y Viento

Las condiciones prolongadas de calor y sequía en el sur de Nevada pronto podrían volverse más acordes a la temporada. Las temperaturas máximas para principios de la próxima semana podrían estar por debajo de los 70 grados Fahrenheit, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Hasta entonces, el calor continúa. Se espera que las temperaturas máximas del jueves y viernes rondarán los 85 grados. Los pronosticadores dicen que el sábado y domingo serán de 2 a 3 grados más altos. La temperatura normal para esta época del año es de 79 grados.

Warm weather continues for the Vegas area, with temps remaining 5 to 8 deg above normal into the weekend. Afternoon breezes can be expected daily, but peak winds will be fairly modest. Enjoy the nice weather! #azwx, #nvwx, #cawx pic.twitter.com/NDYwAG59vc

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) October 23, 2024