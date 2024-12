Número de muertes por calor en el área de Las Vegas en 2024 aumenta a casi 500

Una indigente llena su botella de agua, entregada por un trabajador comunitario de Help of Southern Nevada, cerca de Mountain Vista Street y Russell Road, el 9 de julio de 2024, en Las Vegas. Help of Southern Nevada recorre las calles con folletos informativos, agua y vehículos para transportar a las personas a los centros de enfriamiento. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)