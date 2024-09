Las Vegas ve humo y ceniza de incendios del sur de California

Los habitantes del valle de Las Vegas están siendo advertidos de que los incendios que arden en el sur de California están trayendo humo y cenizas a la zona.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el humo procede de los incendios de Bridge (34 mil acres), Line (33 mil acres) y Airport (19 mil acres).

Smoke from multiple California wildfires is blanketing the Las Vegas Valley this morning. The Strip isn’t viewable from Green Valley. #vegas #vegasweather #nvwx pic.twitter.com/pc9NvSd7XR

El servicio meteorológico señaló que los habitantes de Las Vegas también han observado cenizas cayendo del cielo.

Fires burning in S. California are bringing smoke into S. Nevada. Namely, the Bridge Fire (34k acres), Line Fire (33k acres), & Airport Fire (19k acres).

Residents in Las Vegas have noted ash falling from the sky. Air quality is poor & is likely to worsen through the night. pic.twitter.com/p40KNtGL1a

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 11, 2024