Las Vegas estará en el lado fresco a mediados de noviembre

Se sentirá más como diciembre durante la próxima semana, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Una máxima del viernes cercana a los 63 grados en el centro de Las Vegas se sentirá mucho más fría con vientos de 13 a 15 mph del suroeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 21 mph.

Gusty winds pick up across the area tonight into Friday, which will also bring a cooldown in time for the weekend. A Wind Advisory has been issued for western San Bernardino County including Barstow and Fort Irwin on Friday. Peak gusts of 45 mph are possible.#NVwx #AZwx #CAwx pic.twitter.com/BgFZ5HwO0q

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 14, 2024