Fin de semana frío: posibles lluvias en Las Vegas y nieve en las montañas

Las probabilidades de lluvia podrían combinarse con temperaturas por debajo de lo normal al iniciar noviembre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Se espera que el viernes aumenten las nubes en el valle de Las Vegas, con una máxima cercana a los 71 grados Fahrenheit. La temperatura mínima del sábado en la mañana será de alrededor de 49 grados.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Tranquil weather continues through Friday then another weather system drops down from the Pacific Northwest Saturday and Sunday bringing scattered showers and gusty north winds to our region. <a href=”https://twitter.com/hashtag/nvwx?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#nvwx</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/azwx?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#azwx</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/cawx?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#cawx</a> <a href=”https://t.co/tIRbQkjFT6”>pic.twitter.com/tIRbQkjFT6</a></p>— NWS Las Vegas (@NWSVegas) <a href=”https://twitter.com/NWSVegas/status/1851978895148618139?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 31, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8”></script>

Para el sábado, se pronostica un cielo parcialmente soleado y una máxima de 68 grados antes de que la probabilidad de lluvia, de un 20 %, comience después de las 11 p.m., según el último pronóstico. También hay una probabilidad de lluvia del 20 % para el domingo, cuando la temperatura máxima en el aeropuerto podría alcanzar los 66 grados.

No se espera lluvia a partir del lunes, pero las máximas se pronostican en los 66 grados Fahrenheit.

Invierno en las montañas

En las Spring Mountains, el invierno comenzará a sentirse desde el viernes, cuando se espera una máxima cercana a los 36 grados.

El sábado, Lee Canyon dará inicio a su temporada de esquí, su apertura más temprana desde 2011. El pronóstico del sábado incluye un 20 % de probabilidad de nieve después de las 11 a.m. y una máxima de alrededor de 30 grados. Los vientos podrían alcanzar entre 6 y 11 mph.

El domingo habrá un 30 % de probabilidad de nieve, cielo mayormente soleado y una máxima de 26 grados . Se espera una acumulación de nieve de menos de media pulgada.

La temperatura mínima del domingo en la noche se proyecta en alrededor de 16 grados , con un 20 % de probabilidad de nieve.