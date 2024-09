Este fue el verano más caluroso en Death Valley, el lugar más caluroso de la Tierra

El lugar más caluroso de la Tierra superó oficialmente el verano más caluroso de su historia, según informaron el jueves los guardaparques del Death Valley National Park.

Death Valley, un popular parque nacional al otro lado de la línea estatal de California, experimentó una temperatura promedio en 24 horas de 104.5 grados, superando su récord anterior de 104.2 grados, que se estableció en 2021 y 2018.

En un comunicado publicado después de que julio se convirtiera en el mes más caluroso registrado en el parque, el superintendente del parque, Mike Reynolds, enfatizó que los récords continuarán rompiéndose a medida que el cambio climático eleve el calor en todo el mundo.

“Seis de los 10 veranos más calurosos se han producido en los últimos 10 años, lo que debería servir como un llamado de atención”, dijo Reynolds. “Los meses que baten récords como este pudieran convertirse en la norma a medida que sigamos viendo cómo aumentan las temperaturas globales”.

Nueve días seguidos de 125 grados o más

Ese julio récord trajo nueve días consecutivos de 125 grados o más registrados en el Furnace Creek Visitors Center y solo siete días en los que las temperaturas no superaron los 120 grados. Los guardaparques no suelen recomendar que persona alguna permanezca fuera del aire acondicionado más de cinco minutos durante el verano, aunque eso no disuade a las hordas de turistas de perseguir el calor.

Los descensos de temperatura tampoco proporcionaron alivio este verano, con una mínima promedio de 91.9 grados.

Aunque el Death Valley no superó este verano su récord histórico oficial y discutido de 134 grados, Las Vegas batió su récord histórico con una temperatura de 120 grados. El letal calor ha llamado a cuestionar la viabilidad de la vida veraniega al aire libre en el sur de Nevada y en el suroeste del país.

Climate Central, una empresa de comunicación formada por científicos, reportó que el nuevo récord de Las Vegas era cinco veces más probable debido al cambio climático. También ha incluido a Las Vegas y Reno entre las ciudades del país que más rápido se están calentando.

Muertes y heridos en Death Valley

El turismo en Death Valley suele ser mortal en los veranos sofocantes.

En julio, un motociclista de un grupo de seis murió tras desmayarse por una golpe de calor, y uno de los otros miembros del grupo tuvo que ser trasladado en avión a Las Vegas para ser atendido. Otro hombre murió tras despeñarse con su auto por un acantilado cerca del sendero Natural Bridge en agosto, después de hacer una corta caminata bajo el calor. La autopsia determinó que murió de hipertermia.

En algunos casos –incluida la muerte del motociclista en la que una empresa se negó a enviar uno–, los helicópteros de rescate no pueden hacer el viaje cuando hace demasiado calor.

Y un excursionista sufrió quemaduras de tercer grado al caminar descalzo por las dunas del parque.

Según un comunicado de prensa, los guardaparques prevén que las temperaturas de tres cifras se prolonguen hasta bien entrado octubre. Siguen recomendando permanecer a menos de 10 minutos a pie de un vehículo con aire acondicionado, beber agua, comer tentempiés salados y llevar sombrero y protección solar.