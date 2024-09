100 otra vez: El verano de 2024 marca otro récord de calor en Las Vegas

El verano de 2024 ha batido otro récord en la historia meteorológica de Las Vegas.

Con una máxima de 102 el martes, fue el centésimo día con una máxima de 100 grados o más. Lo mismo ocurrió en 1947.

Record Alert ⚠️

Today, @LASairport reached 102°. This is significant, because that makes today the 100th day of 2024 of 100 degrees or warmer.

This ties the record for highest number of days of 100° or more in #LasVegas. 1947 also observed 100 days.#VegasWxRecords #VegasWx

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 11, 2024