Clientes frustrados por servicio irregular de ascensores en casino fuera del Strip

El servicio irregular de los ascensores en un hotel-casino fuera del Strip ha dejado a algunos clientes frustrados.

El hotel-casino Oyo ha tenido problemas de servicio en varios de los ascensores del hotel de la propiedad, de acuerdo con reportes de inspección y quejas de los huéspedes.

Durante una visita el jueves por la mañana a la propiedad, al menos un ascensor estaba trabajando para cada torre del hotel. Otros seguían averiados en el momento de la visita.

Representantes del establecimiento, ubicado en el este de Tropicana Avenue, no respondieron a las múltiples peticiones de comentarios. Una llamada al departamento de atención al cliente el viernes tampoco obtuvo respuesta.

No está claro desde cuándo hay problemas con los ascensores. Las quejas presentadas a varios departamentos del Condado Clark en julio y septiembre mencionan ascensores que no funcionaban. Reseñas en internet en TripAdvisor sugieren que al menos algunos ascensores no operaban o tenían un servicio irregular desde marzo.

LouAnne Villalobos, quien reside en Colorado, dijo que se alojó en Oyo durante seis días a partir del 11 de septiembre mientras estaba en la ciudad para ver los combates de la UFC. Al principio se alojó en una habitación del séptimo piso, pero los ascensores dejaron de funcionar a mediodía. Villalobos dijo que tiene una discapacidad permanente y no puede subir escaleras, por lo que pidió que la trasladaran al segundo piso. Más tarde, durante su estancia, un ascensor empezó a funcionar, pero había que esperar mucho tiempo para usarlo.

Villalobos dijo que lo que más le frustró fue el servicio de atención al cliente, que consideró poco servicial. Dijo que le ofrecieron un reembolso para alojarse en otro lugar, pero le dijeron que los fondos tardarían varios días en ser acreditados en su cuenta y ella no pudo permitirse alojarse en otro sitio mientras tanto

“A veces funcionaba y a veces no”, dijo. “Si lo necesitabas en el momento adecuado, tenías suerte. Pero si no, te quedabas atorado sentado en la máquina tragamonedas solo esperando”.

Reportes de inspección de ascensores, administrados por la sección de cumplimiento mecánico del Departamento de Comercio e Industria de Nevada, indican que los permisos de operación pudieran ser parte del problema. La ley de Nevada prohíbe operar a ascensores sin un permiso activo. Los ascensores deben ser inspeccionados anualmente.