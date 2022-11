Cinco cosas que hay que saber sobre las compras del Black Friday… toda la semana

He aquí cinco consejos para tener en cuenta durante esta semana, a menudo frenética, de compras festivas, ya sea en el centro comercial, en internet o en ambos.

Un cartel de Black Friday en The Citadel Outlets en Commerce, CA, el lunes 21 de noviembre de 2022. (Jeff Gritchen/The Condado Orange Register/SCNG/TNS)

La semana de compras navideñas, y no digamos el Black Friday, llegó a los comercios grandes y pequeños.

Como la mayoría de los compradores conocedores saben, se ofrecen innumerables descuentos festivos mucho antes del Black Friday, el día después del pavo y todas esas guarniciones. Desde octubre, las promociones de los juguetes, la ropa y los productos electrónicos más atractivos se han difundido por la televisión, los sitios web de las empresas, las redes sociales y los periódicos.

Los minoristas aprendieron hace tiempo que vale la pena atraer a los compradores con antelación con las ofertas del ” Black Friday “, animándoles a inscribirse para recibir alertas en sus teléfonos inteligentes.

Finder.com afirma que el 53 por ciento de los estadounidenses compran antes de las rebajas por las fiestas, además del Black Friday y el Cyber Monday. Adobe Insights predice que el gasto por las fiestas en internet para noviembre y diciembre superará los 209 mil millones de dólares este año.

¿Devolver o no devolver?

Antes de que saques tus cómodos zapatos deportivos y vayas al centro comercial antes de tiempo, consulta las políticas de devolución de los comercios.

Muchos de ellos tienen políticas de devolución y reembolso que incluyen devoluciones parciales de artículos que saldrán a la venta por menos dinero más adelante en la temporada de compras.

Y, compradores, tengan cuidado: Algunos comercios acortan el plazo de devolución e incluso cobran una tasa de devolución o reposición de existencias, según Spencer Kieboom, fundador y director ejecutivo de Pollen Returns, una empresa de gestión de devoluciones.

Gap, Old Navy, Banana Republic y J. Crew –antes conocidos por su generosa política de devoluciones que abarcaba toda la vida útil de una prenda– han acortado sus plazos de devolución habituales a un mes, según Kieboom.

Otras cosas que hay que tener en cuenta: Conoce los tipos de productos que puede devolver (algunos productos electrónicos y de alimentación tienen una política de no devolución); cualquier límite de tiempo para las devoluciones (algunos minoristas los han ampliado para las fiestas); y si tendrás que proporcionar un recibo.

Los artículos populares pueden agotarse rápidamente

Muchos de los artículos más populares se ofrecen con una oferta limitada, de ahí las conocidas filas en Best Buy.

Los regalos más populares de este año incluyen varios productos de Apple, como el más reciente iPad Air y los AirPods Pro, así como el Apple Watch Series 7. Otros artículos populares son la silla de juegos Level Up de vTec, la sandwichera para desayunos de Hamilton Beach y el popular timbre Ring.

Las pijamas con temática de temporada son otro artículo de moda que suele agotarse antes de tiempo, ya que cada vez más personas los compran antes de diciembre para las fotos de las fiestas y el lounge del trabajo desde casa.

Entre los artículos más populares en la categoría de electrónica se encuentran los auriculares de realidad virtual Meta Quest 6, la laptop Microsoft Surface Pro 9, la consola de juegos para PC Steam Deck y el altavoz portátil Bluetooth Sonos Roam.

Entre los juguetes de moda para los niños están el set LEGO Holiday Main Street, Barbie Little DreamHouse de Fischer-Price, Lloyd’s Golden Ultra Dragon y el juego Lakeshore Don’t Let the Bugs Fall.

Omite las rebajas en las tiendas y compra por internet

Habrá muchas ofertas del Black Friday en persona, pero como la mayoría de los consumidores han aprendido, los descuentos abundan en internet.

Los datos de Statistica muestran que las compras online se han disparado desde 2018, cuando los consumidores se dividían por igual entre las compras en internet y en las tiendas. La encuesta de este año muestra que el 57 por ciento planea comprar en internet frente al 43 por ciento en la tienda.

Como en años anteriores, muchas tiendas de grandes superficies cerrarán en Thanksgiving, incluyendo Walmart, Target, Best Buy, Staples, J.C. Penney, Kohl’s, Dick’s Sporting Goods y Bed Bath and Beyond.

Hazte social

Mientras te desplazas sin cesar por Facebook desde el sofá, prepárate para ver una avalancha de anuncios.

Los anunciantes y las empresas de redes sociales han puesto la mira en los consumidores que curiosean en sus plataformas noche y día. Los comerciantes suelen recompensar a los clientes que dan “me gusta” o “seguir” con alertas especiales sobre descuentos e incentivos en las compras navideñas.

Pero otra advertencia: mientras las empresas lanzan ofertas de temporada, los estafadores buscan atrapar a los compradores que buscan gangas con sitios web falsos y campañas en las redes sociales que se hacen pasar por grandes marcas, informa AARP.

Para evitar que te engañen, no hagas clic en un enlace de un correo electrónico o de un mensaje de texto con una oferta atractiva. Más bien, ve directamente al sitio web del comerciante que ofrece la oferta. Si no ves la oferta en la lista, probablemente habrás evitado la pesadilla del comprador: no tener un regalo de moda bajo el árbol.

Crea un presupuesto y ajústate a él

Con la inflación en máximos históricos, las ofertas importan y también el crédito al consumo.

Un nuevo estudio de Lending Tree muestra que el 35 por ciento de los estadounidenses tiene cierta probabilidad de solicitar una tarjeta de crédito para tiendas en estas fiestas, frente al 29 por ciento de 2021.

La deuda de las tarjetas de crédito está aumentando a su intervalo más rápido en más de 20 años, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Los estadounidenses deben 887 mil millones de dólares en sus tarjetas de crédito, un 13 por ciento más que hace un año.

Muchas tarjetas de crédito duplican la garantía del fabricante, pero hay que desconfiar de las promociones sin intereses que ofrecen las tarjetas de crédito de las tiendas. Son estupendas si el titular de la tarjeta es lo suficientemente disciplinado como para pagar el saldo antes de que termine el periodo promocional. Los prestatarios que no lo hacen acaban pagando intereses por el importe total de la compra.

Bank of America ofrece algunos consejos para mantener a raya los gastos por las fiestas:

– Usa el teléfono para buscar una oferta mejor en otro sitio.

– No esperes hasta el último momento para comprar todo con prisas, lo que suele llevar a gastar más de la cuenta.

– Considera la posibilidad de comprar los aparatos electrónicos del año pasado. Para mucha gente, las últimas y mejores características no son importantes, y es probable que los compradores se vean atajados al regalar una versión más antigua de un dispositivo que era el último y mejor hace unos meses.

– Cuidado con los costos de envío. No es raro que un artículo de internet parezca más barato que su homólogo en la tienda, hasta que se añaden los costos de envío. Muchos minoristas ofrecen cupones de envío o días de envío gratuito para atraer a los clientes, así que investiga un poco antes de hacer clic en “comprar ahora”.