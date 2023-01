Cientos forman piquete en la sede de Station Casinos por paro de contrato sindical

El líder del comité del sindicato Culinary Workers Union Local 226, Henry Anthony Joyner, hace un piquete frente a la sede de Station Casinos el jueves 19 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Miembros de Culinary Local 226 hacen un piquete frente a la sede de Station Casinos el jueves 19 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Miembros de Culinary Workers Union Local 226 hacen un piquete frente a la sede de Station Casinos el jueves 19 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Miembros de Culinary Local 226 hacen un piquete frente a la sede de Station Casinos el jueves 19 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Adam Christian, miembro de Culinary Local 226, hace un piquete frente a la sede de Station Casinos el jueves 19 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Miembros de Culinary Local 226 escuchan al secretario-tesorero Ted Pappageorge, hablar frente a la sede de Station Casinos el jueves 19 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Miembros de Culinary Local 226 hacen un piquete frente a la sede de Station Casinos el jueves 19 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

La presidenta de Culinary Local 226, Diana Valles, reúne a la multitud frente a la sede de Station Casinos el jueves 19 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El secretario-tesorero de Culinary Local 226, Ted Pappageorge, hace un piquete frente a la sede de Station Casinos el jueves 19 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Miembros de Culinary Local 226 escuchan al secretario-tesorero Ted Pappageorge hablar frente a la sede de Station Casinos el jueves 19 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Miembros de Culinary Local 226 hacen un piquete frente a la sede de Station Casinos el jueves 19 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Cientos de personas portando grandes carteles trataron de captar la atención del público afuera de la sede corporativa de Station Casinos el jueves.

Piqueteros del sindicato culinario, compañeros de Nevada AFL-CIO y empleados actuales y antiguos de Station Casinos sostenían pancartas que llamaban “injusto” al operador de Red Rock Resort, Palace Station, Green Valley Ranch Resort y otras propiedades. Mientras tanto, las pancartas del edificio de la empresa la promocionaban como uno de los principales empleadores del sector del juego que ofrece prestaciones de salud a las familias.

La presión pública de Culinary Local 226 pretendía llamar la atención a su esfuerzo, estancado desde hace tiempo, por conseguir por primera vez un contrato sindical para los empleados de la empresa de casinos.

El sindicato ha buscado votos de representación en múltiples propiedades de Station desde 2016. En abril de 2022, un juez de la Junta Nacional de Relaciones Laborales ordenó a Red Rock Resorts, empresa matriz de Station Casinos, que negociara con los sindicatos culinario y de meseros.

Las negociaciones están en curso en las propiedades donde Station Casinos ha reconocido sus obligaciones de negociación, dijo el sindicato. Pero el objetivo del piquete del jueves era llamar la atención sobre la falta de “buena fe” de la empresa en la negociación, dijo el secretario-tesorero de Culinary, Ted Pappageorge.

“Es realmente una vergüenza que esta empresa pretenda ser una parte beneficiosa de esta comunidad para enfrentarse a sus propios trabajadores de esta manera”, dijo. “Diríamos que deberían sentarse a negociar un contrato justo y permitir que estos trabajadores tengan seguridad laboral y los mismos estándares establecidos que tienen el resto de los trabajadores de esta ciudad”.

Los miembros del sindicato dicen que quieren prioridad de contratación para los trabajadores que fueron despedidos cuando Texas Station, Fiesta Rancho y Fiesta Henderson cerraron definitivamente. La empresa ha dicho que alrededor de un tercio de esos empleados fueron retenidos en otros lugares de Station, y se celebraron ferias de empleo para el resto de los exempleados que querían volver.

Aún así, algunos trabajadores dijeron que fueron ignorados por nuevos candidatos.

Maria Balandran, exayudante de cocina en Green Valley Ranch Resort de Henderson, dijo que fue despedida durante los cierres por la pandemia y trató de volver a solicitar su puesto a través de una feria de empleo, pero le dijeron que no había nada para ella.

“Me sentí mal porque soy madre soltera y mi familia depende de mí”, dijo Balandran a través de un traductor. “He pasado todos estos años trabajando para ellos y no se han preocupado por nosotros. No tenían corazón porque dejaron a toda esta gente fuera. Solo queremos volver a nuestros puestos de trabajo. No es justo que empiecen a trabajar los nuevos y dejen fuera a todos los que tenían mayor antigüedad”.

Otras reivindicaciones del sindicato incluyen ofrecer a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados los mismos beneficios, oportunidades de capacitación a través de Las Vegas Academy y un paquete de seguridad laboral que esté en consonancia con otros miembros del sindicato culinario en todo el valle de Las Vegas.

Adam Christian, mesero de T-Bones Chophouse en Red Rock Resort, dijo que quería continuar su carrera de unos 17 años en Station Casinos.

“(No trabajo en el Strip) porque me gusta el viaje y no tener que ir a las propiedades del sindicato”, dijo Christian. “Es un poco más difícil entrar allí, debido a la antigüedad del sindicato y a todo lo que se mantiene con sus contratos. Solo quiero lo mismo aquí: que ganen suficiente dinero”.

‘El portavoz de Red Rock Resorts, Michael Britt, señaló su paquete de beneficios, que incluye seguro médico familiar gratuito para los trabajadores que ganan menos de 100 mil dólares y acceso a centros médicos y dentales gratuitos previstos. Algunos de esos beneficios no pueden extenderse a los empleados representados por el sindicato sin pasar por el proceso de negociación, dijo Britt.

“Los antiguos intentos de Culinary Union de acosar, intimidar y amedrentar a Station Casinos, a sus miembros del equipo y a sus socios y asociados comerciales no tendrán éxito”, dijo Britt en una declaración enviada por correo electrónico. “El sindicato está perdiendo apoyo rápidamente y se debe a estos hechos”.

Los líderes de Union dijeron que estaban dispuestos a continuar su campaña de presión, señalando sus llamados para una mayor atención sobre el tema durante las reuniones de la Junta de Control del Juego de Nevada y en las reuniones de la ciudad y del condado en todo el valle.

“Hemos estado en la Junta de Control del Juego y en la Comisión del Juego, en todas las reuniones del último año. Realmente es necesario que se tomen más medidas contra esta empresa, y vamos a luchar hasta que se haga justicia de verdad”, afirmó Pappageorge.