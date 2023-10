Cientos de personas se reúnen en el Strip para apoyar a Israel

Una mujer llora durante una manifestación pro-Israel frente al Venetian el domingo 8 de octubre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El primo de Anna-Lee Brody se vio obligado a esconderse durante 25 horas para evitar ser secuestrado por terroristas de Hamás el fin de semana. Fue rescatado por el ejército israelí tras pasar más de un día sin comida ni agua.

Brody fue una de los cientos de personas reunidas frente al Venetian el domingo por la noche para apoyar a Israel tras los atentados terroristas perpetrados por Hamás.

La manifestación “Levántate contra el terror. Stand With Israel”, organizada por la sección de Israeli American Council Las Vegas, se produjo después de que Hamás lanzara el sábado un ataque sorpresa contra Israel desde la Franja de Gaza, lo que llevó al gobierno israelí a declarar formalmente la guerra.

“Sentada en casa me siento impotente, como si no pudiera hacer nada”, dijo Brody. “Esto me hace sentir que al menos puedo ser activista y defender a mi país. También me hace sentir que tengo otro hombro, otros israelíes en los que apoyarme y con los que hablar”.

Brody, residente en Las Vegas desde hace 20 años, nació y creció en Israel, donde sirvió en el ejército. Dice que su familia sigue en Israel y le han dicho que están a salvo.

Hasta el domingo, el número de muertos había superado los 1,100, con miles de heridos en ambos bandos. Según los informes, al menos 700 han muerto en Israel y 400 en Gaza.

Alrededor de las 6:30 p.m., unas 50 personas se habían congregado en torno a la fuente del Venetian. Muchos llevaban playeras blancas con el mensaje “Estoy con Israel”. Varios de ellos sostenían grandes banderas israelíes en el aire.

Durante la hora siguiente, la multitud creció hasta alcanzar al menos las doscientas personas. Se colocaron velas encendidas en la acera y el grupo se reunió en un círculo cerrado, coreando y cantando en apoyo de Israel.

Micky Shulman, miembro del Israeli American Council (IAC), se colgó una bandera israelí de los hombros. Tanto él como Itay Dadon, miembro del concejo del IAC, afirmaron que el objetivo de la concentración era honrar a los muertos y sensibilizar a las personas que no son conscientes de lo que está ocurriendo.

Richard Hirschhaut, director del American Jewish Committee Los Angeles, describió el fin de semana como un momento muy doloroso y un día oscuro para la comunidad judía.

“Creo que, para muchos en la comunidad judía, esto ciertamente incluye mis propios sentimientos, estamos en un estado de shock, incredulidad y horror”, dijo Hirschhaut en una entrevista el sábado con el Las Vegas Review-Journal.

El director ejecutivo del Israeli American Council, Elan Carr, explicó que la concentración de esta noche fue una de las muchas que se celebraron el domingo y que están previstas para el lunes y el martes en Boston, Los Ángeles, San Diego y otras ciudades del país.

Jewish Nevada y Anti-Defamation League Nevada se unieron a la manifestación del domingo.

“El primer mensaje que queremos transmitir es que estamos con nuestros hermanos y hermanas en Israel en total solidaridad y apoyo inquebrantable”, dijo Carr. “El segundo mensaje es que, como cualquier país soberano del mundo que ha sido atacado de esta forma tan horrible, brutal e inhumana, Israel tiene el derecho inalienable a defenderse como considere oportuno”.

Amit Elfaci leyó una bendición para los soldados israelíes durante la concentración del domingo por la noche. Elfaci sirvió en el ejército israelí y en los últimos dos días se enteró de que dos amigos cercanos con los que sirvió habían sido asesinados.

“Es una sensación horrible cuando estás lejos de tus amigos, lejos de tu país”, dijo Elfaci.

Funcionarios electos y miembros de la delegación de Nevada en el Congreso condenaron los atentados.

“Estos ataques son aborrecibles, e Israel tiene derecho a defenderse”, dijo el gobernador Joe Lombardo en un comunicado. “Hoy -y todos los días- Estados Unidos y el pueblo estadounidense están con Israel”.

Canciones y cánticos improvisados estallaron entre la multitud entre los discursos. Los organizadores repartieron pequeñas banderas israelíes y estadounidenses. Se alzaron carteles con mensajes como “Orgullosos de ser israelíes” e “Israel en nuestros corazones”.

Meital Barda dijo que su familia vive en el lugar donde los misiles de Hamás han estado golpeando Israel. Dijo que van entre los refugios y sus televisores cada vez que escuchan las sirenas de advertencia. Barda, nacida y criada en Israel, vive en Estados Unidos desde hace 12 años.

“Esto es solo para mostrar solidaridad con mi país”, dijo Barda. “Estoy tan lejos de mi familia y de mis amigos que ahora mismo están viviendo esta pesadilla”.

Ha escuchado a gente de su país cuyos amigos están desaparecidos y que han perdido a seres queridos.

“Tenemos derecho a tener nuestro propio país”, dijo Barda sobre el mensaje que esperaba que la concentración difundiera. “Que tenemos derecho a vivir nuestra vida en paz y con seguridad. Que nuestros hijos puedan dormir en la cama por la noche y que no vengan terroristas en mitad de la noche a dispararles”.

Hombres y mujeres se situaron en el borde de la fuente ondeando banderas y gritando a los peatones que pasaban que prestaran atención e imaginaran si un atentado similar ocurría en Estados Unidos. Por delante de la concentración pasaban autos tocando el claxon en señal de apoyo y sacando banderas israelíes por las ventanillas.

Una serie de camiones con pantallas de video pasaron con mensajes de apoyo a Israel. Cada uno de ellos fue recibido con vítores por todos los congregados.

El lunes a las 6:30 p.m se celebrará otra concentración local en el templo Beth Sholom, 10700 Havenwood Lane.

“Si no empezamos a levantarnos como mundo y a decir que tenemos que poner fin al antisemitismo, que tenemos que poner fin a la destrucción del pueblo judío, esto no acabará nunca”, dijo Brody.