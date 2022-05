Cerrarán una parte de la U.S. 95 cerca del centro de Las Vegas

Un cierre de un día de la Autopista U.S. 95 este fin de semana debería afectar significativamente al tránsito cerca del centro de Las Vegas.

mayo 11, 2022 - 10:18 am

El tránsito se mueve a lo largo de la Autopista U.S. 95 mientras algunos vehículos toman la rampa de salida del Casino Center en el centro de Las Vegas el domingo 21 de marzo de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El cierre de un día de la Autopista U.S. 95 este fin de semana debería afectar significativamente al tránsito cerca del centro de Las Vegas. (NDOT)

El cierre de la Autopista U.S. 95 en dirección sur entre los bulevares Martin Luther King y Las Vegas está previsto que tenga lugar entre las 2 a.m. del domingo y las 5 a.m. del lunes, según anunció el martes el Departamento de Transporte de Nevada.

El cierre durante las 24 horas del día es necesario para que los equipos comiencen los trabajos de pavimentación relacionados con el proyecto de rehabilitación del viaducto U.S. 95, de 40 millones de dólares.

“El trabajo de este fin de semana consiste en retirar el viejo asfalto de caucho y la señalética preliminar para la nueva configuración de cuatro carriles de la autopista”, dijo Justin Hopkins, portavoz del NDOT, en un comunicado.

La rampa de salida de Eastern Avenue desde la Autopista U.S. 95 en dirección sur se reabrirá antes de lo previsto, a las 5 a.m. del jueves, con un nuevo carril incluido, que añadirá capacidad para los automovilistas.

El cierre de todo el día se producirá después de una semana de impactos adicionales en la carretera relacionados con el proyecto, que ya ha reducido el tránsito a dos carriles en cada dirección durante la mayor parte de un año.

Los trabajos restantes antes del cierre del fin de semana relacionados con la instalación de nueva señalética en la autopista incluyen:

Por la noche, hasta el jueves

■ La Autopista U.S. 95 en dirección sur, desde Las Vegas Boulevard hasta Eastern Avenue, se reducirá a un carril desde las 11:59 p.m. hasta las 5 a.m.

■ La Autopista U.S. 95 en dirección norte cerca de Eastern, reducida a un carril desde las 11 p.m. hasta las 6 a.m.

■ La Autopista U.S. 95 en dirección sur, cerca de Boulder Highway, se reducirá a un carril desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m.

Martes y miércoles

■ La Autopista U.S. 95 en dirección norte, desde Las Vegas Boulevard hasta la Interestatal 15, estará cerrada desde las 11 p.m. hasta las 6 a.m.

■ La rampa de acceso a Las Vegas Boulevard hacia la Autopista U.S. 95 en dirección norte estará cerrada desde las 9 p.m. hasta las 6 a.m.

■ La rampa de acceso de Casino Center Boulevard a la Autopista U.S. 95 en dirección norte estará cerrada desde las 9 p.m. hasta las 6 a.m.

■ Las rampas en dirección norte de la Autopista U.S. 95 hacia la I-15 en dirección norte y sur estarán cerradas desde las 11 p.m. hasta las 6 a.m.

Jueves

■ La Autopista U.S. 95 en dirección sur, desde Spaghetti Bowl hasta Las Vegas Boulevard, estará cerrada desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m.

■ La rampa de la Autopista U.S. 95 en dirección norte hasta la autopista U.S. 95 en dirección sur estará cerrada desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m.

■ La rampa de la I-15 en dirección sur hacia la Autopista U.S. 95 en dirección sur estará cerrada desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m.

■ La rampa de acceso a la Autopista U.S. 95 en dirección sur, cerrada desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m.

■ Las salidas de la Autopista U.S. 95 en dirección sur hacia Casino Center y Las Vegas Boulevard estarán cerradas desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m.

Está previsto que el proyecto quede terminado en algún momento del verano.