Ceremonia al amanecer rinde homenaje a víctimas del tiroteo en Las Vegas

En los siete años transcurridos desde que Michael Duarte perdió a su hermana Christiana, su mejor amiga, en el tiroteo del festival Route 91 Harvest, ha aprendido algunas cosas sobre la pérdida, el trauma y el desafío de seguir adelante con la vida.

“No pasa nada por no estar bien”, dijo. “Tu vida no es la misma y no debería ser la misma”.

“Cuestionarás a Dios, odiarás a Dios, estarás enfadado y confuso y no entenderás en qué dirección avanzar”.

“Todos tus amigos y familiares seguirán con su rutina diaria. Y la vida no pasa por ti. Esta es tu nueva norma. No compares tu vida con la de los demás. Con pequeños pasos se llega muy lejos. Pide ayuda”.

Duarte, de 30 años, de Franklin, Tennessee, y Huntington Beach, California, fue uno de los oradores en la ceremonia al amanecer de este año, una reunión en el complejo gubernamental del Condado Clark organizada por el condado y el Departamento de Policía Metropolitana.

Es una forma de recordar las vidas perdidas como consecuencia del tiroteo del 1 de octubre de 2017, el peor de la historia moderna de Estados Unidos, en el que un hombre armado mató a 60 personas e hirió a cientos.

“El 1 de octubre es ahora un día en el que nos unimos con el dolor, la pérdida, la ruptura y comenzamos a sanar como si todo hubiera sucedido de nuevo”, dijo Duarte. “El duelo es todo el amor que no podemos dar. Es pesado”.

Pero en los años transcurridos desde el tiroteo, los sobrevivientes se han unido y han construido una comunidad. La ceremonia fue también una oportunidad para que se reunieran.

Tristeza y sanación

En la ceremonia, una guardia de honor compuesta por varios organismos presentó la bandera, Duarte y el capellán de la Policía Metropolitana rezaron oraciones y una banda llamada Thrillbilly Deluxe interpretó el himno nacional y “Amazing Grace”. El miembro de la banda Tony Parker es un sobreviviente del tiroteo.

El alguacil Kevin McMahill dijo que el tiroteo lo ha “atormentado” por las vidas que los servicios de emergencia no pudieron salvar.

“Pero de la oscuridad surge una gran esperanza, un gran cambio y, rezo, finalmente una gran paz”, dijo.

El trauma impulsó la creación de la Oficina de Bienestar de la Policía Metropolitana, que ayuda al personal de servicios de emergencia a recuperarse.

McMahill llamó a la construcción de un monumento permanente “el siguiente paso en nuestra sanación”. El Vegas Strong Fund pretende que el monumento, diseñado por JCJ Architecture, esté terminado para el décimo aniversario del tiroteo, dijo.

“Una vez construido, envolverá para siempre a todos los afectados, a los que perdieron tanto y llorarán para siempre, a los que ahora aprecian aún más la vida, pero arrastran traumas que otros no han visto, a los héroes cotidianos y personal de servicios de emergencia que se apresuraron a salvar vidas”, afirmó.

Entre los asistentes también se encontraban comisionados del condado y el representante federal demócrata Steven Horsford.

Los sobrevivientes

La sobreviviente Kristy-Marie Hoff, residente en Las Vegas, dijo que acude todos los años a la ceremonia al amanecer.

“Nos estamos haciendo más fuertes”, afirmó. “Veo que las familias se hacen más fuertes y eso me alegra el corazón”.

Sue Nelson, que vive en Lake Havasu City, Arizona, asistió a la ceremonia con una manta cubierta con los nombres de las 58 víctimas iniciales y las firmas de otros sobrevivientes. La manta es una forma de que la gente se una, dijo.

Terri Davis, otra sobreviviente local, asistió a la ceremonia con una camiseta con la foto de Bailey Schweitzer, la víctima más joven. Davis explicó que ayudó a la madre de Schweitzer a regresar a su hotel y a encontrar a su hija tras el tiroteo.

La de este año ha sido la sexta conmemoración a la que ha asistido Davis. “Es importante honrar a las personas que hemos perdido y apoyar a los familiares que están aquí”, dijo.

“Mientras podamos (seguir recordando a los fallecidos y los sucesos del 1 de octubre), estas personas formarán parte de nosotros para siempre”, añadió.

McMahill dijo que se ha enterado de que los sobrevivientes se saludan diciendo: “Me alegro mucho de que estés aquí”.

“Somos familia para siempre”, dijo Nelson. Suele llevar algo que conmemora el Route 91, como un llavero atado a su bolso, y a veces esos objetos atraen hacia ella a otras personas de la comunidad del Route 91.

“Se me acercan por detrás, me tocan el hombro y me dicen: ‘Me alegro mucho de que estés aquí’. Te dan un abrazo, averiguas de dónde son y cada uno sigue su camino”, dijo. “Te alegra el día”.