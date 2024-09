Camión que transportaba baterías de litio se incendia a las afueras de Las Vegas

Un aparatoso accidente que involucró a un camión cargado de baterías de litio y sus consecuencias cerraron parte de la U.S. Highway 95 el martes por la mañana, el más reciente de una serie de accidentes en los que camiones que transportan baterías de litio han chocado y se han incendiado, provocando caos entre los conductores.

En un post en las redes sociales, la Patrulla de Carreteras de Nevada (NHP) dijo que el incidente ocurrió cerca de la U.S. Highway 95 y el marcador de milla 13 en el Condado Nye.

Según las autoridades, dos semirremolques estuvieron involucrados en el accidente, uno que transportaba madera y el otro que transportaba baterías de litio.

La NHP dijo en un mensaje de texto que las baterías de litio se incendiaron. El camión estaba cargado con 31 mil libras de baterías, según la policía.

#TrafficAlert #Update US95 at mile marker 13 (between Mercury and SR160) in Nye County, Nevada remains closed due to a crash involving two semi-trucks.

Southbound traffic is being diverted to SR160 to Pahrump. Northbound traffic is being turned around at Indian Springs.

One… pic.twitter.com/EwTJe4GAMg

— Nevada State Police (@NVStatePolice) September 17, 2024