Camión choca con cuatro autos y provoca caos de tránsito en la I-15 en Las Vegas

Un camión semirremolque chocó con cuatro autos y se incendió en la Interestatal 15 después de que el conductor tuvo una situación médica el martes por la tarde, según el Departamento de Bomberos de North Las Vegas.

El semirremolque transitaba por la I-15 hacia el sur de Cheyenne Avenue cuando ocurrió el choque. El semirremolque se detuvo después del choque, cerca de la salida de Interstate 515.

ALERT- at approx 4:30pm @NLVFireDept and @LasVegasFD responded to a semi truck fire. Per NHP the semi truck driver had a medical episode and hit 4 cars on the I-15 from Cheyenne southbound before grinding to a stop near the 515 exit. Continues in comments. pic.twitter.com/F6WcvoUnzW

— CNLV Fire Department (@NLVFireDept) November 23, 2022